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Chegava ao set bêbado, diz Daniel Radcliffe sobre filmagens de Harry Potter

Ator lembra que incerteza sobre seu futuro profissional e a sensação de estar sendo sempre observado o levaram a beber além da conta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2024 às 11:20

Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint se reúnem em especial de TV
Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint Crédito: Reuters/Folhapress
Onde você estava em julho de 2011? No início daquele mês, Daniel Radcliffe participava da premiére de "Harry Potter e as Relíquias do Morte - Parte 2", em Londres. A maratona de pré-estreias do último longa da franquia botava fim ao seu protagonismo na versão para o cinema da saga de J.K. Rowling, que rendeu oito filmes ao longo de dez anos. No último, o intérprete do bruxinho foi trabalhar algumas vezes alcoolizado.
"Nunca bebi no estúdio, mas chegava ainda bêbado. Há muitas cenas em que vejo que estou fora de mim", disse Daniel, em entrevista à rádio BBC. O ator, hoje com 35 anos, contou que a incerteza sobre seu futuro profissional o levou a beber.
Uma das dificuldades que disse ter enfrentado foi a incômoda sensação de estar sempre sendo observado. "A maneira mais rápida de esquecer que estavam me observando era me embriagar. Mas claro, quando você está muito bêbado, pensa: 'Ah, agora as pessoas estão me olhando porque estou muito bêbado, então talvez eu devesse beber mais para ignorá-las'".
"Era uma maneira de não enfrentar o futuro, de como ia lidar com minha vida após Harry Potter. Sentia pânico sobre qual seria meu próximo passo. Tive problemas com o álcool, especialmente durante meus últimos anos de adolescente, quando comecei a sair à noite", revelou.

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