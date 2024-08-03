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Fim

Aerosmith anuncia fim da banda após lesão de Steven Tyler e cancela turnê

Grupo de rock conhecido pelos hits 'Dream On' e 'I Don't Wanna Miss a Thing' faria shows de despedida com 'Peace Out'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2024 às 09:21

Vocalista Steven Tyler na apresentação da banda Aerosmith no palco Mundo, no quarto dia do Rock in Rio 2017, na Cidade do Rock no Parque Olímpico na zona oeste do Rio de Janeiro
Vocalista Steven Tyler da banda Aerosmith Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A banda de rock Aerosmith anunciou nesta sexta-feira (2) a aposentadoria definitiva dos palcos, devido a uma lesão nas cordas vocais do vocalista Steven Tyler, de 76 anos. O grupo fez o anúncio no Instagram.
"A voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses trabalhando incansavelmente para que sua voz voltasse ao estado de antes da lesão", diz o texto da postagem, referindo-se a um problema grave que o vocalista teve em 2023.
"Vimos ele se esforçando, apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado. Infelizmente, está claro que uma recuperação completa de sua lesão vocal não é possível. Nós tomamos uma decisão difícil e de partir o coração, mas necessária -como uma banda de irmãos- de nos aposentarmos dos palcos", conclui a postagem.
A banda já havia anunciado, em maio do ano passado, que se despediria dos palcos com uma última turnê, "Peace Out". Mas, em setembro, o grupo precisou cancelar as apresentações seguintes devido a lesão de Tyler.
O Aerosmith nasceu em 1970 e é conhecido por hits como "Dream On", "Amazing" e "I Don't Wanna Miss a Thing", tema do filme "Armagedom", de 1998. A banda venceu quatro Grammys e foi homenageada no Hall da Fama do Rock, em 2001.
A banda, que passou pelo Brasil pela última vez em 2017, no Rock in Rio, agradeceu ainda pelo carinho dos fãs.

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