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Biografia de Britney Spears que narra seu aborto vai virar filme, diz revista

Segundo a Variety, longa será produzido pela Universal e dirigido pelo cineasta que comanda o lançamento 'Wicked'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 08:23

Britney Spears chega aos 40 anos
Britney Spears Crédito: Reuters/Folhapress
A biografia de Britney Spears lançada no ano passado, "A Mulher em Mim", vai virar filme sob comando de Jon M. Chu, diretor da vindoura adaptação cinematográfica de "Wicked", e com produção de Marc Platt. As informações são do portal americano Variety.
Depois de o veículo publicar a notícia, Spears disse no X, o antigo Twitter, que está há um tempo trabalhando em um projeto secreto com Platt, e pediu que os fãs ficassem atentos às novidades. Ela não deu mais detalhes do projeto.
A produtora Universal comprou os direitos da biografia após um leilão competitivo, ainda segundo a Variety.
No livro, Spears relembra sua jornada, e conta como foi traumatizada pela imprensa e pela família. A cantora ficou anos lutando na Justiça contra o pai, que tinha tutela sobre a vida pessoal e artística dela desde 2008. Ela só conseguiu recuperar sua liberdade em 2021, após a decisão de um tribunal.
Spears conta ainda que fez um aborto doloroso em casa, sem médico e em segredo, aos 17 anos, durante seu namoro com o cantor Justin Timberlake.

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