Rapper Cardi B. revela gravidez do terceiro filho

Cardi B posa grávida do terceiro filho Crédito: Reprodução/Instagram/@iamcardib

Aos 31 anos, Cardi B. está esperando seu terceiro filho com o marido, o rapper Offset, 32. A cantora revelou a novidade aos fãs com um ensaio deslumbrante publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º).

Nas fotos, ela aparece com um vestido vermelho que permite ver a barriga e casaco de pêlos vermelhos. O casal é pai de Wave Set, de dois anos, e Kulture Kiari, de seis. Offset também é pai de Jordan, 14, Kalea, 9 e Kody, 8, de relacionamentos anteriores.

"Com todo fim vem um novo começo. Sou tão grata por dividir esse período com vocês, vocês me trouxeram amor, vida e renovaram meu poder", escreveu a rapper no Instagram. "Vocês me fazem lembrar que eu posso ter tudo, não preciso escolher entre vida, amor e profissão. É tão mais fácil aguentar as viradas da vida mas você, seu irmão e irmã me mostraram que vale a pena ir em frente", escreveu.