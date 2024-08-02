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Rapper Cardi B. revela gravidez do terceiro filho

Cantora vive relacionamento ioiô com rapper Offset, pai de seus filhos de seis e dois anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 08:19

Cardi B posa grávida do terceiro filho
Cardi B posa grávida do terceiro filho Crédito: Reprodução/Instagram/@iamcardib
Aos 31 anos, Cardi B. está esperando seu terceiro filho com o marido, o rapper Offset, 32. A cantora revelou a novidade aos fãs com um ensaio deslumbrante publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º).
Nas fotos, ela aparece com um vestido vermelho que permite ver a barriga e casaco de pêlos vermelhos. O casal é pai de Wave Set, de dois anos, e Kulture Kiari, de seis. Offset também é pai de Jordan, 14, Kalea, 9 e Kody, 8, de relacionamentos anteriores.
"Com todo fim vem um novo começo. Sou tão grata por dividir esse período com vocês, vocês me trouxeram amor, vida e renovaram meu poder", escreveu a rapper no Instagram. "Vocês me fazem lembrar que eu posso ter tudo, não preciso escolher entre vida, amor e profissão. É tão mais fácil aguentar as viradas da vida mas você, seu irmão e irmã me mostraram que vale a pena ir em frente", escreveu.
Em dezembro do ano passado, Cardi B. anunciou aos fãs que estava solteira. Ela e o marido têm um relacionamento ioiô desde 2017. Os dois já anunciaram que se separariam em 2018, 2020 e 2023, mas acabaram voltando em todas as vezes.

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