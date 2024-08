Ônibus de César Menotti e Fabiano se envolve em acidente e show no ES é cancelado

A caminho do Espírito Santo, o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano acabou se envolvendo em um acidente na manhã deste sábado (3), na BR 262, próximo a Rio Casca, em Minas Gerais. O veículo seguia rumo ao município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, onde os artistas iriam realizar um show.





De acordo com informações do site G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão entre o veículo e duas carretas ocorreu em uma ponte sentido São José do Goiabal, na mesma região. O cantor César Menotti estava no veículo, mas assim como sua equipe, não ficou ferido. Os motoristas das duas carretas ficaram feridos.