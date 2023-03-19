Diogo Almeida comemora seu protagonista em "Amor Perfeito"

Diogo Almeida vive Orlando, protagonista da novela "Amor Perfeito" Crédito: Globo/João Miguel Júnior e Reprodução/Instagram

Está chegando a hora! "Amor Perfeito", nova produção das seis da Rede Globo, estreia nesta segunda (20) com a expectativa de ser mais um "novelão" de Duca Rachid, autora vencedora do Emmy Internacional com "Joia Rara" (2014) e "Órfãos da Terra" (2020).

A trama mescla o tradicional drama rosa (que a gente sabe que você adora) com uma história de empoderamento e quebra de paradigmas sociais. Levemente baseado em "Marcelino Pão e Vinho", de José María Sánchez Silva, o roteiro acompanha os dilemas amorosos de Marê (Camila Queiroz), uma moça rica, estudante de Administração e Finanças, e o jovem médico Orlando (Diogo Almeida), que se apaixonam à primeira vista.

Orlando e Marê têm um filho. Porém, uma tragédia faz com que o médico se afaste de seu grande amor e com que Marcelino, interpretado por Levi Asaf, seja criado longe dos pais, por um grupo de padres (aí que "Marcelino Pão e Vinho" entra na jogada).

Simpático, articulado e talentoso, Diogo Almeida - que também é psicólogo - participou de um bate-papo por vídeo com "HZ". Engajado, ressaltou a importância do protagonista ser um ator negro que interpreta um médico nos anos 1940, bem longe do estereótipo que estamos acostumados na teledramaturgia, em que os negros quase sempre estão ligados à escravidão ou a trabalhos serviçais. São novos tempos de vitória da diversidade.

Veja a entrevista completa com Diogo Almeida abaixo:

"Tudo parte de uma referência que carrego comigo de atores emblemáticos, como Zézé Mota e Ruth de Souza (primeira grande referência para artistas negros na televisão). Com o Orlando, espero também criar pistas e pontes para outros artistas que virão, pois acho que nunca tivemos um protagonista preto na novela das seis", aponta Almeida, que, anteriormente, atuou em "Duas Caras" (2008), da Globo, e na série "Brasil Imperial" (2020), do Prime Video.

A bonitão ressaltou a parceria com Camila Queiroz, que, antes mesmo de "Amor Perfeito" começar, já está sendo elogiada por conta da química que os atores estão demonstrando durante as gravações.

"Ela é muito generosa. A gente não se conhecia, fomos nos ver agora em dezembro (no início das gravações) e estamos na construção dessa relação, que está sendo uma delícia e de muito respeito", informa o ator, detalhando que se preparou, fazendo pesquisa de campo para viver um médico na década de 1940. "Foi preciso aprender o comportamento da época, inclusive como se apresentar para uma mulher, sabendo se poderia beijar sua mão".