Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relacionamentos

"Dei o troco em todo mundo que me traiu", diz Deborah Secco

Polêmica atriz é uma das protagonistas de "Elas por Elas", nova novela das seis da Rede Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 10:25

Sexo, traições, críticas, amores e desilusão. Com Deborah Secco não tem assunto espinhoso. A atriz contou ter sido traída em todos os seus relacionamentos. Enfatizou a palavra "todos", mas não quis citar um nome sequer do parceiro. "Dei o troco em todo mundo que me traiu", disse ela, durante o evento de lançamento de "Elas Por Elas", próxima novela das seis da Rede Globo.
Deborah Secco é uma das protagonistas de
Deborah Secco é uma das protagonistas de "Elas por Elas" Crédito: Rede Globo/Divulgação
A artista também diz que chegou ao nível de maturidade que não liga para julgamentos. "Quem me julga, julga uma fatia de uma Deborah que não foi criada por mim", alerta. "Sou completamente diferente desses 15 segundos que as redes sociais replicam. Penso tantas coisas, mas as pessoas só falam nesses assuntos que viralizam".
Deborah reconhece que vive uma fase mais segura, graças à terapia de anos e a maturidade. "Sempre foi bem resolvida, mas me sinto mais ainda tanto que falo sobre o que quero. Se não fosse assim ficaria quieta no meu canto com essas questões."
Na nova novela das seis, Deborah interpreta Lara, uma mulher inteligente e bem-humorada que sabe muito bem o que quer.

Veja Também

"Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço", diz Grazi Massafera

Preta Gil volta aos palcos após cirurgia para retirada de tumor

Luva de Pedreiro pode ser preso? Influencer é acusado de dirigir sem carteira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

deborah secco Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados