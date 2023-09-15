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"Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço", diz Grazi Massafera

Atriz já teve relacionamentos com Cauã Reymond e Caio Castro. Frase sobre fracasso sentimental foi dita durante entrevista em podcast
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 10:12

Aparentemente, algum (ou alguns) namorado (s) famosos de Grazi Massafera a machucaram ao longo dos tempos. É o que ela indicou no podcast Wowcast. Num papo sobre autoestima, ela começou dizendo que se sentiu muito valorizada na época do Big Brother 5 (Globo), mas que isso nem sempre aconteceu.
Grazi Massafera
Grazi Massafera falou sobre seus relacionamentos amorosos em podcast Crédito: Instagram/massafera
"Você tenta caminhar com as próprias pernas e fica meio perdida. Então esse discurso [do Pedro Bial na final] veio no momento em que eu precisava. São esses anjos que aparecem nas nossas vidas, e estou sempre aberta para a chegada deles", começou ela antes de dizer que o contrário também já rolou.
"Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço, mas eu sou muito fênix", disse a artista.
Após ficar famosa, Grazi namorou nomes como Allan Passos, que ela conheceu no próprio reality, e outros mais famosos como Cauã Reymond, com quem tem uma filha, e o ator Caio Castro. Atualmente, vive um relacionamento com o modelo internacional Marlon Teixeira.
"Tenho consciência que sou uma pessoa intensa e emocionada. As pessoas até dizem que são. Mas, na hora do vamos ver, não são", completou.

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