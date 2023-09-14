A Fazenda 15: Veja a lista dos participantes confirmados no reality

A Record está divulgando nesta quinta-feira (14) os participantes da 15ª edição de A Fazenda. Neste ano, a emissora optou por revelar os nomes dos novos peões aos poucos, ao longo da programação. Novos participantes serão divulgados durante o dia.

O primeiro, por volta de 9h da manhã, foi o do empresário e modelo carioca Yuri Meirelles, 22, que ficou famoso por aparecer no clipe da música "Funk Rave", da cantora Anitta. No vídeo, a estrela do funk aparecia simulando sexo oral nele.

André Gonçalves, Rachel Sheherazade e Yuri Meirelles: participantes já confirmados de A Fazenda 15 Crédito: Reprodução

Mais de duas horas depois e com várias pessoas já cobrando novidades nas redes sociais, os próximos três nomes foram divulgados: a cantora Lily Nobre, 21, a jornalista Rachel Sheherazade, 49, e o cantor Sander Mecca, 40.

A primeira é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, a segunda foi apresentadora do SBT e o terceiro fez parte da boyband Twister, que foi sucesso no começo dos anos 2000.

Na sequência, por volta das 13h, outros três peões foram divulgados. Desta vez, chamou a atenção o ator André Gonçalves, 47, cujo relacionamento com Danielle Winits, 49, terminou recentemente. Também foram anunciadas a influenciadora digital Nathalia Valente, 20, e a cantora Kally Fonseca, 30, vocalista da banda Cavaleiros do Forró.

Por volta de 14h30, foi a vez de mais dois anúncios. O primeiro foi o do jogador de futebol Radamés Martins, 37, que ficou conhecido pelo noivado com a atriz e rainha de bateria Viviane Araújo. Logo depois, foi revelada a rondoniense Jaquelline Grohalski, 29, que participou do BBB 18 (Globo).

FAMOSOS

Cerca de uma hora depois, foi feita a divulgação de mais três participantes. O mais conhecido deles é o ator Darlan Cunha, 34, que ficou célebre pelo personagem Laranjinha no filme "Cidade de Deus" (2002) e na série "Cidade dos Homens", da Globo. Além dele, estão no programa a funkeira Cariúcha, 39, mais conhecida pelo meme "sou toda natural, bonita pra caramba", e o influenciador digital WL Guimarães, 24, que participou do De Férias com o Ex na MTV Brasil.

Às 17h30, mais três participantes foram revelados. Desta vez, dois nomes ligados ao esporte: o nadador olímpico Henrique Martins, que foi eleito Mister Brasil CNB e representou o país no Mister Supranational 2023, e a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu. Além deles, também foi anunciada a empresária Kamila Simioni, mais conhecida por um suposto affair com o cantor Tony Salles, marido de Scheila Carvalho.