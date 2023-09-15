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Em recuperação

Preta Gil volta aos palcos após cirurgia para retirada de tumor

Cantora participou do show 'Nós, a Gente', com Gilberto Gil e família, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 10:18

Preta Gil foi muito aplaudida e ouviu gritos de apoio na volta aos palcos nesta quinta-feira (14), após 28 dias de internação no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi operada para a retirada de um tumor no intestino e uma histerectomia total abdominal.
Preta Gil posta vídeo no Instagram falando do tratamento contra o câncer
Preta Gil voltou aos palcos em São Paulo, na noite desta quinta (14) Crédito: Instagram/@pretagil
A cantora cantou ao lado do pai, Gilberto Gil, em show da turnê "Nós, a Gente", no Espaço Unimed. A turnê reúne a família Gil e terá as últimas apresentações nesta sexta e sábado, na capital.
"São Paulo, eu amo vocês", ela disse enquanto cantava "Sinais de Fogo", um de seus sucessos. "Eu sou uma mulher negra, bissexual, acabei de me curar de um câncer e estou solteira", afirmou, no meio de outra canção, "Vá se benzer".
No início do tratamento, o casamento de Preta com o personal trainer Rodrigo Godoy terminou em meio a rumores sobre uma traição. No período de internação hospitalar, a cantora acusou o ex-marido de tramar uma "armação sórdida" para viver uma vida dupla.
Preta trata um câncer no intestino desde janeiro. A artista teve alta do hospital no domingo (10) e passa uma temporada em São Paulo para a recuperação.
"Foram 28 dias de internação, dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor", disse após sair do Sírio-Libanês.
No show desta quinta, ela fez uma homenagem ao pai. "Sou filha de um imortal, Gilberto Gil", disse. Gil mandou beijo para a filha.
Preta fez um agradecimento aos médicos que a trataram e aos amigos e familiares que ficaram ao lado dela nos 28 dias de hospital.

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