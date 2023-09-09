Ex-marido de Preta Gil confirma término com estilista com quem traiu a cantora

Rodrigo Godoy contou estar solteiro Crédito: Reprodução @Rodrigogodoy

O personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, fez uma live na plataforma adulta Onlyfans na tarde da última sexta-feira, e contou estar solteiro. Ele disse que não está mais com Ingrid Lima, a ex-estilista da cantora e com quem ele traiu Preta Gil.

"Estou solteiro. Tô aí, quietinho na minha. Estou vivendo a minha vida aí, do jeito que eu consigo viver. Não estou nem pensando nesse bagulho. Essa é a real", respondeu.

O personal trainer aproveitou a live na plataforma de conteúdo adulto para comentar a polêmica de ter enganado os assinantes, já que não posta o conteúdo esperado pela maioria, as famosas nudes. "Sinto frustrá-los. Mas para botar nudes aqui é outro caminho. Não sou desse bagulho. Pode ter umas coisinhas mais para frente, mas o nudes mesmo, não vai ter", disse. Ele cobra R$ 49 por mês dos assinantes desde junho deste ano.