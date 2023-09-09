Ex-marido de Preta Gil confirma término com estilista com quem traiu a cantora

O personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, fez uma live na plataforma adulta Onlyfans na tarde da última sexta-feira, e contou estar solteiro. Ele disse que não está mais com Ingrid Lima, a ex-estilista da cantora e com quem ele traiu Preta Gil.
"Estou solteiro. Tô aí, quietinho na minha. Estou vivendo a minha vida aí, do jeito que eu consigo viver. Não estou nem pensando nesse bagulho. Essa é a real", respondeu.
O personal trainer aproveitou a live na plataforma de conteúdo adulto para comentar a polêmica de ter enganado os assinantes, já que não posta o conteúdo esperado pela maioria, as famosas nudes. "Sinto frustrá-los. Mas para botar nudes aqui é outro caminho. Não sou desse bagulho. Pode ter umas coisinhas mais para frente, mas o nudes mesmo, não vai ter", disse. Ele cobra R$ 49 por mês dos assinantes desde junho deste ano.
Foi durante o tratamento contra o câncer, revelado por Preta Gil em março, que a artista precisou lidar publicamente com o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy, após ser traída. Godoy se envolveu com Ingrid Lima, ex-stylist da cantora. Recentemente, Preta refletiu sobre a traição e disse que os dois "foram cruéis, frios, maquiavélicos e sujos" com ela.