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Anitta compartilha suposto convite para cantar no próximo Super Bowl

A cantora compartilhou em sua rede social uma carta atribuída à NFL, liga de futebol americano, com uma indicação do desejo de tê-la num show do intervalo da final de 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 08:45

A cantora Anitta durante seu show
A brasileira não deu mais detalhes a respeito da carta, Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Anitta no próximo Super Bowl? Parece que isso é algo que pode acontecer. A própria cantora brasileira compartilhou em sua rede social uma carta atribuída à NFL, liga de futebol americano, com uma indicação do desejo de tê-la num show do intervalo da final de 2024.
O intervalo da final do campeonato de futebol americano dura em média de 15 minutos e é o mais valioso do mundo.
"Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade! Sua 'Favela Love Story' [último álbum] está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar 'Funk Generation' do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo", diz o bilhete.
A brasileira não deu mais detalhes a respeito da carta, mas pelas redes sociais, a mensagem mexeu com os fãs.
"O Super Bowl está dando sinais para a Anitta", disse um seguidor. "É a maior artista do Brasil, sim", comemorou outra.

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