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Grau leve

Leticia Sabatella afirma ter sido diagnosticada com autismo

A atriz revelou no podcast Papagaio Falante que foi diagnosticada recentemente com o Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 17:42

Letícia Sabatella
Letícia Sabatella diz ter sido diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) Crédito: Reprodução @letíciasabatella
A atriz Leticia Sabatella, 52, revelou no podcast Papagaio Falante que foi diagnosticada recentemente com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
"Ainda é um pouco antecipação eu falar, mas descobri com investigação de uma psiquiatra e neurologista que estou dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, chamado de Asperger, que é ativa e passiva nesse tempo", disse a atriz aos apresentadores Renato Rabelo e Sergio Mallandro.
A atriz ainda traçou um paralelo com sua atual profissão e disse que o fato de escolher o teatro e a arte talvez tenha sido um mecanismo.
"Para aprender, de algum modo, a superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade", emendou.

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