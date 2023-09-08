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Em Niterói

Erika Januza fica noiva de fundador do AfroReggae em festa no Rio de Janeiro

Erika Januza e José Júnior estão juntos desde 2020, quando começaram a namorar após trabalharem juntos na série "Arcanjo Renegado", do Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 15:54

Erika Januza
Erika Januza: ficou noiva com uma festa Crédito: Reprodução @Erikajanuza
Conhecida por trabalhos na Globo, a atriz Erika Januza e o produtor cultural José Júnior, fundador do AfroReggae, ficaram noivos na última quinta-feira (7) em uma festa. Eles estão juntos desde 2020, quando começaram a namorar após trabalharem juntos na série "Arcanjo Renegado", do Globoplay.
A festa foi realizada na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Amigos e familiares foram convidados e postaram registros nas redes sociais. Mesmo que não tenha tido uma cerimônia oficial, a festa ganhou ares de um quase casamento.
Um amigo de Erika e Junior fez o papel de celebrante. No fim, a artista beijou o amado, como se estivesse casando com um companheiro para toda a vida.
Para a celebração, foi alugada uma casa com jardim amplos para que os convidados chegassem sem problemas.
Por causa das recentes chuvas e instabilidade no tempo fluminense, Erika disse que foi preciso recorrer de última hora a toldos, já que a festa era externa. No fim, deu tudo certo.
Erika Januza já tem seu próximo trabalho definido. Fora da Globo após 11 anos, ela terá um papel importante em "Dona Beja", remake de uma novela de sucesso da extinta Rede Manchete (1983-1999), que foi protagonizada por Maitê Proença.

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