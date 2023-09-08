Erika Januza fica noiva de fundador do AfroReggae em festa no Rio de Janeiro

Erika Januza: ficou noiva com uma festa Crédito: Reprodução @Erikajanuza

Conhecida por trabalhos na Globo, a atriz Erika Januza e o produtor cultural José Júnior, fundador do AfroReggae, ficaram noivos na última quinta-feira (7) em uma festa. Eles estão juntos desde 2020, quando começaram a namorar após trabalharem juntos na série "Arcanjo Renegado", do Globoplay.

A festa foi realizada na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Amigos e familiares foram convidados e postaram registros nas redes sociais. Mesmo que não tenha tido uma cerimônia oficial, a festa ganhou ares de um quase casamento.

Um amigo de Erika e Junior fez o papel de celebrante. No fim, a artista beijou o amado, como se estivesse casando com um companheiro para toda a vida.

Para a celebração, foi alugada uma casa com jardim amplos para que os convidados chegassem sem problemas.

Por causa das recentes chuvas e instabilidade no tempo fluminense, Erika disse que foi preciso recorrer de última hora a toldos, já que a festa era externa. No fim, deu tudo certo.