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Internado

Kayky Brito tem quadro clínico 'sob controle' e segue sedado, diz boletim médico

O ato teve poucas evoluções em seu quadro de saúde, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (8).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 14:35

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@kaykybrito/Divulgação
O ator Kayky Brito teve poucas evoluções em seu quadro de saúde, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (8). Os médicos que o atendem afirmam que o ator está com o seu quadro clínico sob controle e estável.
O Hospital Copa D'Or informa ainda que o artista permanece sedado e em ventilação mecânica.
Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.
Segundo o delegado Ângelo Lages, que lidera as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um objeto.
Ao tentar retornar para o local, foi atropelado. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível. O motorista, identificado como Diones da Silva, prestou depoimento no sábado e disse que Kayky apareceu "correndo surpreendentemente".
A principal testemunha do caso também depôs na última segunda (4) e confirmou a versão do motorista. Bruno de Luca depôs nesta quarta e disse que não sabia que o amigo que havia sido atropelado.

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