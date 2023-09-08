Kayky Brito tem quadro clínico 'sob controle' e segue sedado, diz boletim médico

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@kaykybrito/Divulgação

O ator Kayky Brito teve poucas evoluções em seu quadro de saúde, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (8). Os médicos que o atendem afirmam que o ator está com o seu quadro clínico sob controle e estável.

Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.

Segundo o delegado Ângelo Lages, que lidera as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um objeto.