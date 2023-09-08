Eliezer dá detalhes do antes e do depois da cirurgia de redução de mamas

Eliezer submeteu-se recentemente a uma cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração Crédito: Reprodução @Eliezer

No período pós-operatório, Eliezer destacou os cuidados médicos recomendados, incluindo o uso de uma cinta ortopédica e a inserção de placas, que serão mantidos por 45 dias, exceto durante o banho.

Apesar do inchaço inicial, o influenciador expressou satisfação com os resultados. "Já é possível notar a redução", afirmou.

Eliezer também compartilhou informações técnicas: foram retirados 350 ml de gordura de cada mama e a cirurgia durou seis horas.