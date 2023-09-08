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Ginecomastia

Eliezer dá detalhes do antes e do depois da cirurgia de redução de mamas

No período pós-operatório, Eliezer destacou os cuidados médicos recomendados, incluindo o uso de uma cinta ortopédica e a inserção de placas, que serão mantidos por 45 dias, exceto durante o banho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 13:24

Eliezer
Eliezer submeteu-se recentemente a uma cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração Crédito: Reprodução @Eliezer
O influenciador digital Eliezer submeteu-se recentemente a uma cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração, e detalhou o processo em suas redes sociais. O procedimento teve como foco a redução mamária.
No período pós-operatório, Eliezer destacou os cuidados médicos recomendados, incluindo o uso de uma cinta ortopédica e a inserção de placas, que serão mantidos por 45 dias, exceto durante o banho.
Apesar do inchaço inicial, o influenciador expressou satisfação com os resultados. "Já é possível notar a redução", afirmou.
Eliezer também compartilhou informações técnicas: foram retirados 350 ml de gordura de cada mama e a cirurgia durou seis horas.
Quanto aos custos, o valor seria de R$100 mil, mas ele pagou menos da metade após negociação.

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