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Saúde

Regis Danese tem previsão de alta adiada após piora em quadro de saúde: "Vomitei muito"

Artista segue internado em hospital de Goiânia. Boletim médico afirma que estado geral do músico é “regular’ e ele respira "espontaneamente". Ainda não há previsão de liberação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 10:39

O cantor gospel Regis Danese preocupou os fãs na quarta-feira, 6, ao publicar vídeo em seu perfil no Instagram e dizer que "passou muito mal nesta madrugada". O artista teria alta do hospital, mas a equipe médica optou por adiar a sua saída.
"Vomitei muito e os médicos, que sabem o que é melhor pra mim, resolveram me manter aqui e colocar uma sonda. Estou sofrendo muito [...] Vamos aguentar, Jesus disse que não seria fácil", afirmou ele. "Quero logo sair daqui, ver minha mãe, meu pai, meu irmão. Minha família está aqui comigo. Deus é bom o tempo todo. Não deixem de orar por mim", acrescentou, emocionado.
Show do cantor envangélico Regis Danese, durante a 39ª Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais, na cidade de Poá na região do Alto Tietê (SP), em 2011
Cantor Regis Danese ainda se encontra sem previsão de alta hospitalar em Goiânia Crédito: Fotoarena/Folhapress
Nos stories da rede social, Regis chegou a afirmar que estava com muita sede e não podia beber água.
O cantor está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia, desde 31 de agosto. Ele sofreu um acidente após colidir com uma carreta na BR-153, em Jaraguá, Goiás. Danese estava a caminho de um show no município de Ceres.
O músico precisou operar o intestino delgado, perfurado durante o acidente. A cirurgia ocorreu bem e a mulher do artista disse que ele estava "estável". "Está com algumas fraturas na costela, o braço quebrado, mas isso vai ficar para depois", afirmou na ocasião.
Na quinta-feira, 7, o artista publicou uma foto ao lado da família, na cama do hospital. Ele aparece com a sonda e o braço enfaixado. "Uma família unida e revestida jamais será vencida", escreveu na legenda.
Segundo o último boletim médico enviado pela equipe de Regis, o estado de saúde dele é "regular" e não há previsão de alta.
"O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente João Geraldo Danese Silveira, conhecido como Regis Danese, está internado na enfermaria da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente. O paciente segue sem previsão de alta", diz a nota.

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