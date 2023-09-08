Mingau, do Ultraje a Rigor, respira por aparelhos, após segunda cirurgia

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, continua em estado grave, informou novo boletim do hospital São Luiz, onde ele está internado. O músico de 56 anos está sedado, com ventilação mecânica e recebe tratamento para controlar a pressão intracraniana.

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3 Crédito: Wilton Junior/Estadão

Na quarta-feira, Mingau foi submetido a uma segunda cirurgia, desta vez para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas.

No domingo (3), Mingau foi baleado na cabeça, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele administra uma pousada. Do hospital Hugo Miranda, em Paraty, ele foi transferido para São Paulo e submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.