Mingau: bala atravessou crânio do baixista; médicos dizem evitar prognóstico

Mingau continua sedado e faz um tratamento para controlar a pressão do crânio Crédito: Reprodução @mingaultraje

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, continua sedado e faz um tratamento para controlar a pressão do crânio. A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Hospital São Luiz, em São Paulo, onde o artista está internado, nesta terça-feira, 5.

Os médicos evitam dar um prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e dizem que, atualmente, fazem um tratamento visando evitar complicações. Manoel Jacobsen, médico neurologista responsável pelo caso, contou que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

O estado de saúde ainda é considerado grave, segundo Thiago Romano, coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. "Nossa batalha é pela vida do Rinaldo", comentou.

Romano afirmou que Mingau chegou ao local com uma "fase aguda", mas que hoje recebe todo o suporte da UTI para tratar um edema cerebral e uma hipertensão intracraniana.

Os profissionais declararam que ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação. Jacobsen explicou que, em um quadro de traumatismo craniano, o tecido sofre um processo inflamatório que aumenta com o passar das horas. É provável que Mingau continue sedado por, pelo menos, quatro dias.

O músico foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3, em Paraty, no Rio de Janeiro. No dia, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo na segunda, 4.

Mingau foi atingido em uma localidade conhecida como Ilha das Cobras. "É um bairro conhecido como ponto de compra e venda de drogas ilícitas. Estamos recolhendo imagens no local, foi solicitada a perícia criminal, bem como buscando informações de colaboradores que podem nos ajudar na elucidação desse fato", disse o delegado titular da delegacia de Paraty, Marcello Russo, à GloboNews.

Inicialmente levado ao hospital Hugo Miranda, na região, foi transportado em um helicóptero com UTI móvel para a capital paulista no período da tarde. Posteriormente, foi divulgado um boletim médico destacando seu estado "delicado". Tanto a namorada quanto a filha do músico publicaram vídeos no Instagram pedindo orações aos fãs e pedindo respeito à privacidade da família.

QUEM É MINGAU

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão.

Sua carreira foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock. Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989, deixou a banda e entrou no grupo Inocentes. Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop.