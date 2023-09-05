Mingau: bala atravessou crânio do baixista; médicos dizem evitar prognóstico

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, continua sedado e faz um tratamento para controlar a pressão do crânio. A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Hospital São Luiz, em São Paulo, onde o artista está internado, nesta terça-feira, 5.
Os médicos evitam dar um prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e dizem que, atualmente, fazem um tratamento visando evitar complicações. Manoel Jacobsen, médico neurologista responsável pelo caso, contou que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.
O estado de saúde ainda é considerado grave, segundo Thiago Romano, coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. "Nossa batalha é pela vida do Rinaldo", comentou.
Romano afirmou que Mingau chegou ao local com uma "fase aguda", mas que hoje recebe todo o suporte da UTI para tratar um edema cerebral e uma hipertensão intracraniana.
Os profissionais declararam que ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação. Jacobsen explicou que, em um quadro de traumatismo craniano, o tecido sofre um processo inflamatório que aumenta com o passar das horas. É provável que Mingau continue sedado por, pelo menos, quatro dias.
O músico foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3, em Paraty, no Rio de Janeiro. No dia, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo na segunda, 4.
Mingau foi atingido em uma localidade conhecida como Ilha das Cobras. "É um bairro conhecido como ponto de compra e venda de drogas ilícitas. Estamos recolhendo imagens no local, foi solicitada a perícia criminal, bem como buscando informações de colaboradores que podem nos ajudar na elucidação desse fato", disse o delegado titular da delegacia de Paraty, Marcello Russo, à GloboNews.
Inicialmente levado ao hospital Hugo Miranda, na região, foi transportado em um helicóptero com UTI móvel para a capital paulista no período da tarde. Posteriormente, foi divulgado um boletim médico destacando seu estado "delicado". Tanto a namorada quanto a filha do músico publicaram vídeos no Instagram pedindo orações aos fãs e pedindo respeito à privacidade da família.
QUEM É MINGAU
Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão.
Sua carreira foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock. Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989, deixou a banda e entrou no grupo Inocentes. Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop.
Mingau também ficou conhecido do público por conta do programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, do qual faz parte do elenco fixo junto com os outros integrantes da Ultraje.