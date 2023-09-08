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Saúde

Toguro atualiza quadro de saúde da namorada após complicações no parto: ‘Um milagre’

Nara Paraguaia, companheira do influenciador, precisou de três bolsas de sangue após perder 3 litros em complicações pós-parto. Gael nasceu na quarta-feira e mãe segue internada na UTI
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 13:34

Toguro abraça Nara Paraguaia durante trabalho de parto
Toguro abraça Nara Paraguaia durante trabalho de parto Crédito: Reprodução/Instagram/@toguro
O influenciador digital Tiago Toguro usou o seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 7, para atualizar o estado de saúde da companheira e também influenciadora Nara Paraguaia. Eles tiveram o primeiro filho, Gael, na quarta-feira, 6. No dia, o personal trainer apareceu chorando nos stories da rede social e disse que a namorada estava em "estado gravíssimo" devido a complicações pós-parto.
A jovem teve o seu útero retirado e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo. Segundo Toguro, o sonho de Nara era ter um parto normal, mas precisou induzir uma cesariana e perdeu 3 litros de sangue. "Ela não merece, orem por ela", disse na ocasião. "(Ela) não poderá ter mais filhos. Se não tirasse o útero, não teria chances de sobreviver."
Na quinta, o influenciador voltou aos stories e tranquilizou os seguidores quanto ao quadro clínico de Gael e Nara. Ele disse que o que aconteceu com a influenciadora foi um "milagre".
"O bebê está 100% bem. Está suplementando (porque) ele não tem o leite materno. A Nara não pode ver o bebê. Ela está bem, está acordada, comendo e falando. Incrível. Milagre", desabafou. “Eu saí daqui ontem desolado, mas ela ainda está na UTI. Vamos pra cima em oração”, pediu aos fãs.
Toguro destacou ainda que Nara precisou de seis bolsas de sangue e reforçou a importância da doação. "Eu nunca vivenciei a importância da doação de sangue. Vou doar sangue esta semana. Vou incentivar toda a minha turma a sempre doar sangue", afirmou. "Se ela não tivesse esse estoque de sangue, não teria sobrevivido."

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