Toguro atualiza quadro de saúde da namorada após complicações no parto: ‘Um milagre’

Toguro abraça Nara Paraguaia durante trabalho de parto Crédito: Reprodução/Instagram/@toguro

O influenciador digital Tiago Toguro usou o seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 7, para atualizar o estado de saúde da companheira e também influenciadora Nara Paraguaia. Eles tiveram o primeiro filho, Gael, na quarta-feira, 6. No dia, o personal trainer apareceu chorando nos stories da rede social e disse que a namorada estava em "estado gravíssimo" devido a complicações pós-parto.

A jovem teve o seu útero retirado e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo. Segundo Toguro, o sonho de Nara era ter um parto normal, mas precisou induzir uma cesariana e perdeu 3 litros de sangue. "Ela não merece, orem por ela", disse na ocasião. "(Ela) não poderá ter mais filhos. Se não tirasse o útero, não teria chances de sobreviver."

Na quinta, o influenciador voltou aos stories e tranquilizou os seguidores quanto ao quadro clínico de Gael e Nara. Ele disse que o que aconteceu com a influenciadora foi um "milagre".

"O bebê está 100% bem. Está suplementando (porque) ele não tem o leite materno. A Nara não pode ver o bebê. Ela está bem, está acordada, comendo e falando. Incrível. Milagre", desabafou. “Eu saí daqui ontem desolado, mas ela ainda está na UTI. Vamos pra cima em oração”, pediu aos fãs.