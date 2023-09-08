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Faustão deixa tratamento semi-intensivo e coração não foi rejeitado, diz boletim médico

O apresentador foi transferido para um apartamento, último estágio antes de uma provável alta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 16:26

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
Faustão "permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão" Crédito: Renato Pizzutto/Band
O apresentador Fausto Silva deixou o leito semi-intensivo no hospital Albert Einstein nesta sexta-feira (8). Faustão foi transferido para um apartamento, último estágio antes de uma provável alta. Faustão passou por um transplante de coração no último dia 27 de agosto.
Segundo boletim médico divulgado para a imprensa, Faustão "permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão", segundo o documento. "O paciente foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação'", conclui a nota.
Ela é assinada por Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein; Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular; e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico, que estão cuidando de Faustão diariamente. 
Recentemente, o apresentador postou um vídeo no Instagram e afirmou que será eternamente grato ao doador, o ex-jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, e à família dele. "Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo."
Fábio era apaixonado por futebol e jogava na lateral esquerda. Assistir aos jogos do Brasileirão pela TV era um dos seus programas preferidos aos domingos. Mesmo dia da semana em que Faustão sempre trabalhou, até quando iniciou a carreira como repórter esportivo.

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