Faustão deixa tratamento semi-intensivo e coração não foi rejeitado, diz boletim médico

Faustão "permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão" Crédito: Renato Pizzutto/Band

Segundo boletim médico divulgado para a imprensa, Faustão "permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão", segundo o documento. "O paciente foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação'", conclui a nota.

Ela é assinada por Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein; Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular; e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico, que estão cuidando de Faustão diariamente.

Recentemente, o apresentador postou um vídeo no Instagram e afirmou que será eternamente grato ao doador, o ex-jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, e à família dele. "Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo."