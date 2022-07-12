Confeiteiro da Serra comemora ida ao "Mais Você": "encomendas aumentaram"

Confeiteiro capixaba Deivisson Ribeiro fez sucesso após participação no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/ Instagram @dedocess

Após vencer a depressão, o desemprego e a falta de oportunidades, vendendo brigadeiro pelas ruas de Feu Rosa (Serra) para sobreviver, o confeiteiro capixaba Deivisson Ribeiro começa a colher os frutos de sua participação no reality show "Que Delícia!", do programa "Mais Você", da Rede Globo.

O rapaz, de 31 anos, competiu na estreia do quadro, na última sexta-feira (8), confeccionando um brigadeiro de coco, acompanhado por uma ampola saborizante com caldo de maracujá. Mesmo sendo o mais elogiado pelo corpo de jurados - alguns disseram que Deivisson foi o único competidor que acertou o ponto correto do doce -, o capixaba não conseguiu a classificação. Mas isso não quer dizer que ele não saiu lucrando com toda a repercussão e apoio que recebeu, especialmente da web.

"Em minhas redes sociais, recebi mensagens de todo o país, de Portugal e até de Cabo Verde. Muitos disseram que não entenderam a minha desclassificação se, para os jurados, fui o único que acertei o ponto correto do brigadeiro. Uma mãe me escreveu dizendo que o filho, de dez anos, começou a chorar assim que fui eliminado", derrete-se Ribeiro, dizendo que chegou a ganhar mais de três mil seguidores assim que a atração terminou.

"No mesmo dia, recebi contato de uma grande empresa do ramo alimentício, me propondo uma reunião para futura parceria. Fui contactado também por um empresário da Serra. Além disso, as encomendas de bolos e doces aumentaram, como muitos pedidos de orçamento", agradece Deivisson, que, atualmente, está se dedicando ao ramo da confeitaria, produzindo bolos e doces para festas e casamentos. Ele adianta que, por mês, chega a faturar cerca de R$ 6,5 mil.

"Também estou começando a fazer lives em meu Instagram (que conta com quase 30 mil seguidores), ensinando receitas e dando dicas. Esta semana, vou mostrar como fazer o brigadeiro de coco saborizado com calda de maracujá, que fiz no 'Mais Você'. Além disso, em agosto, vou ministrar um curso de confeitaria, em um único dia. Quero repassar tudo o que aprendi para as pessoas que, como eu, desejam empreender", adianta. Ah, sim: quem desejar informações sobre o curso, ou mesmo fazer encomendas, é só entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99891-5639.

Na sexta (8), logo após a exibição do "Mais Você", Deivisson postou um vídeo em suas redes socias e, chorando, muito emocionado, relembrou sua história de superação (vamos abordar isso mais tarde) e que sentiu orgulho em representar Feu Rosa.

"Estou muito feliz e só tenho a agradecer por vocês compartilharem e me ajudarem. Feu Rosa inteira ajudou! Eu estou muito feliz. Estou chorando não é por que perdi, a gente está propício a qualquer coisa, sabe? Estou chorando de ver todas as pessoas comigo, torcendo, eu só tenho a agradecer”, relatou, sem esconder as lágrimas.

Ribeiro afirma que recebeu o convite para participar do programa por intermédio de uma produtora da Rede Globo. "Ela me encontrou nas redes sociais e pediu para que eu mandasse um vídeo-apresentação, pois estavam procurando homens confeiteiros. Mandei o vídeo, contando a minha história, e, uma semana depois, recebi uma ligação, dizendo que fui aprovado que iria para o Rio de Janeiro", detalha o rapaz, que gravou sua participação em 28 de junho.

SUPERAÇÃO

Deivisson Ribeiro viralizou nas redes sociais em 2021, após aparecer em uma foto vendendo brigadeiro - e outras delícias - em uma food bike. Sua história de superação serve como exemplo de luta e perseverança.

"Perdi o emprego em 2018 e, desesperado, pensei até em acabar com minha vida. Cai em depressão profunda. A pior coisa para um pai é ver a filha passando fome, pedindo algo para comer e você não ter condições de comprar", relembra, em tom de reflexão.

"Em março do ano seguinte, estava com o aluguel atrasado e sem comida em casa. Após cortarem a minha luz, entrei em desespero, não parava de chorar. Peguei um ônibus e comecei a rodar pela cidade, sem rumo. Foi quando recebi a ligação de uma amiga (Elizângela) e falei da minha situação. Ela contou que tinha R$ 25 para ceder e aceitei", relata, parando para pensar antes de seguir detalhando sua "via crucis".

"Com a minha mãe, foi a mesma coisa. Ela me cedeu os únicos R$ 25 que tinha na carteira. Com R$ 50, podia comprar comida, mas decidi que poderia fazer esse dinheiro render mais e resolvi fazer brigadeiro para vender. A única coisa que sabia fazer, na verdade, além de ser uma venda rápida e de retorno financeiro. Vivo dizendo que o doce me tirou da depressão, salvou a minha vida".

Saindo pelas ruas de Feu Rosa, e abordando pessoas, conseguiu vender 50 brigadeiros, em cerca de uma hora e meia, faturando R$ 180. "Resolvi colocar a mão na massa e, no primeiro mês, faturei R$ 1,7 mil. Quando vi que as pessoas estavam gostando do meu brigadeiro, fiz uma página no Instagram. Em 2020, lancei o food bike, na pracinha do bairro. Foi quando dei o passo maior: fiz um curso de um dia de confeitaria, uma consultoria de bolos. Com o que aprendi, e usando a criatividade, comecei a produzir bolos de pote, pudins, beijinhos e bombons. A aceitação do público foi imediata", comemora.