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Bombando

Capixaba compôs a nova música de Cláudia Leitte com Juliette e Lucy Alves

Gabriela Gavi, conhecida apenas como ‘Gavi’, está ganhando espaço na cena nacional com suas composições. Além de compositora, sua carreira como cantora também vem crescendo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 12:16

Capixaba Gavi está ganhando espaço na cena nacional com suas composições
Capixaba Gavi está ganhando espaço na cena nacional com suas composições Crédito: Julia Pavin
Tem capixaba no meio de grandes artistas. Gabriela Gavi, ou somente ‘Gavi’ - como é conhecida -, está se tornando um destaque na cena da música nacional. Além de cantora, a cachoeirense de 31 anos está ganhando espaço como compositora. Seu mais novo trabalho, a canção “Dengo Meu”, foi escolhido por ninguém menos que Claudia Leitte, que decidiu ainda trazer Juliette e Lucy Alves para a gravação.
Além de Gavi, Jenni Mosello, Thauã Fernandes, Arthur Ramos e Daniel Ferreira assinam a canção, que já tem até videoclipe rolando. "Eu estava em um 'camp de composição', que é quando um artista encomenda uma música e vários compositores se reúnem para compor juntos. Ali os artistas dão algumas informações sobre o que gostariam na música, com mais detalhes. Para essa canção (Dengo Meu), estávamos em 5 compositores e começamos a pensar no tema que a Claudia passou, que era São João. Aí um colega veio com a palavra ‘dengo’, depois eu falei: nossa combina com ‘dengo meu’... E assim foi fluindo”, contou Gavi.
Ao saber que a música tinha sido aprovada por Claudia Leitte, Gavi revelou que não conteve a felicidade e se emocionou na hora. Inclusive, ficou ainda mais contente ao descobrir que o projeto contaria com Juliette e Lucy Alves. Segundo ela, essa canção marcou sua carreira autoral.
“Quando a Claudia escutou, ela ficou super empolgada e disse que ia chamar Juliette e a Lucy Alves. Na hora, eu fiquei até em dúvida se era verdade, mas quando saiu mesmo, ficamos muito felizes e abrimos um champanhe. Eu liguei para a minha mãe, ela chorou e eu chorei também (risos). Estou há cinco anos na carreira autoral e finalmente estou vendo o meu trabalho andando”, disse a capixaba.

TRAJETÓRIA

Gavi, que se define como cantora de Black Music e Neo Soul, começou sua carreira através de vídeos em um canal no Youtube. Formada em direito, ela tentou conciliar a música com a advocacia por um tempo, chegando a cantar em diversos bares da Grande Vitória na época. Em 2017, decidiu dedicar seu tempo para a carreira autoral e tentar a vida em São Paulo.
“Quando eu me dei conta, estava mais ensaiando música do que na advocacia. Então eu pensei que precisava focar no meu trabalho autoral e compor mais. Em 2017, eu lancei o meu primeiro trabalho autoral, chamado “Humor de Domingo”. Foi quando eu tentei a vida em São Paulo pela primeira vez. Um produtor curtiu o meu trabalho, as minhas composições e por isso fui entrando nessa de compor mais”, ressaltou Gavi.
Apesar de ter sido recebida por alguns produtores musicais, a capixaba afirmou que não conseguiu se adaptar à vida paulistana naquele momento. Em meados de 2018, já em Vitória, lançou o seu primeiro EP, “A Conta-Gotas”, que contou com três faixas. Trabalho que acabou rendendo a Gavi vários convites para cantar em festivais de música pelo Brasil.
"Não me adaptei muito bem a São Paulo. Eu me sentia bem sozinha e a vida era muito cara. Então eu decidi voltar para Vitória em 2018, quando lancei o meu primeiro EP. A música “Meu Bem” se destacou muito e foi um divisor de águas na minha carreira. Fui convidada para grandes festivais, como o “Bananada” em Goiânia, “Das Minas”, em São Paulo, e o Viradão Cultural de Vitória”, frisou.
No mesmo ano, Gavi foi a terceira convidada do projeto Divirta-se Live Sessions, de A Gazeta. Abaixo você confere como foi a apresentação da capixaba.

RETORNO A SÃO PAULO

Em 2019, Gavi decidiu apostar novamente em São Paulo. Com a carreira mais sólida e estruturada, começou a trabalhar paralelamente na parte das composições. “Eu já estava com outra estrutura, conhecendo mais pessoas. Em janeiro de 2019, fui de vez e até hoje estou. Lancei meu segundo EP, chamado “Rebarba”, fiz uma turnê com esse disco, passei por quase todas as capitais que eu já tinha ido. Além disso, o meu ano como compositora também começa a dar uma virada de chave”, revela.
Aos poucos, a capixaba foi compondo para artistas de gravadoras maiores. Nomes como Iza, Wanessa Camargo, Malía e Clau já pediram músicas para os “camps” que Gavi participa. Com cada vez mais portas se abrindo, ela conta que chegou a ter um encontro musical com a cantora canadense Alessia Cara.
“Em 2019, eu já estava compondo para Malía, Clau, Wanessa Camargo. Quando entrou a pandemia, eu continuei trabalhando com composições, online mesmo. Hoje estou em uma editora para compor para grandes artistas como Claudia Leitte, Iza, Pocah e Luiza Possi. Tudo foi acontecendo de forma natural, até mesmo a oportunidade que eu tive de conhecer e cantar com Alessia Cara. Fizemos um churrasquinho quando ela veio ao Brasil e nos divertimos muito”, compartilhou o momento.

PLANOS PARA O FUTURO

Em 2020, Gavi lançou o seu terceiro EP em forma de singles. Atualmente, dividindo atenções com o trabalho de compositora, a cachoeirense revela que está na produção do seu primeiro álbum, com previsão de lançamento no início de 2023. Apesar disso, a artista adiantou que em agosto deste ano deve lançar o primeiro single do novo projeto.
“Em agosto, já deve sair o primeiro single. Mas, até o final do ano,  eu quero lançar mais três. O álbum completo mesmo deve vir só no início de 2023. Como artista, eu gostaria que o meu próximo disco chegasse a mais pessoas, que circulasse em outros lugares. Eu desejo subir uns degraus na minha carreira. Eu tenho esse desejo de fazer a ‘black music’ voltar para o Brasil como já foi um dia”, finalizou a capixaba que sonha em cantar no festival Lollapalooza.

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