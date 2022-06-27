Capixaba compôs a nova música de Cláudia Leitte com Juliette e Lucy Alves

Capixaba Gavi está ganhando espaço na cena nacional com suas composições Crédito: Julia Pavin

Tem capixaba no meio de grandes artistas. Gabriela Gavi, ou somente ‘Gavi’ - como é conhecida -, está se tornando um destaque na cena da música nacional. Além de cantora, a cachoeirense de 31 anos está ganhando espaço como compositora. Seu mais novo trabalho, a canção “Dengo Meu”, foi escolhido por ninguém menos que Claudia Leitte, que decidiu ainda trazer Juliette e Lucy Alves para a gravação.

Além de Gavi, Jenni Mosello, Thauã Fernandes, Arthur Ramos e Daniel Ferreira assinam a canção, que já tem até videoclipe rolando. "Eu estava em um 'camp de composição', que é quando um artista encomenda uma música e vários compositores se reúnem para compor juntos. Ali os artistas dão algumas informações sobre o que gostariam na música, com mais detalhes. Para essa canção (Dengo Meu), estávamos em 5 compositores e começamos a pensar no tema que a Claudia passou, que era São João. Aí um colega veio com a palavra ‘dengo’, depois eu falei: nossa combina com ‘dengo meu’... E assim foi fluindo”, contou Gavi.

Ao saber que a música tinha sido aprovada por Claudia Leitte, Gavi revelou que não conteve a felicidade e se emocionou na hora. Inclusive, ficou ainda mais contente ao descobrir que o projeto contaria com Juliette e Lucy Alves. Segundo ela, essa canção marcou sua carreira autoral.

“Quando a Claudia escutou, ela ficou super empolgada e disse que ia chamar Juliette e a Lucy Alves. Na hora, eu fiquei até em dúvida se era verdade, mas quando saiu mesmo, ficamos muito felizes e abrimos um champanhe. Eu liguei para a minha mãe, ela chorou e eu chorei também (risos). Estou há cinco anos na carreira autoral e finalmente estou vendo o meu trabalho andando”, disse a capixaba.

TRAJETÓRIA

Gavi, que se define como cantora de Black Music e Neo Soul, começou sua carreira através de vídeos em um canal no Youtube. Formada em direito, ela tentou conciliar a música com a advocacia por um tempo, chegando a cantar em diversos bares da Grande Vitória na época. Em 2017, decidiu dedicar seu tempo para a carreira autoral e tentar a vida em São Paulo.

“Quando eu me dei conta, estava mais ensaiando música do que na advocacia. Então eu pensei que precisava focar no meu trabalho autoral e compor mais. Em 2017, eu lancei o meu primeiro trabalho autoral, chamado “Humor de Domingo”. Foi quando eu tentei a vida em São Paulo pela primeira vez. Um produtor curtiu o meu trabalho, as minhas composições e por isso fui entrando nessa de compor mais”, ressaltou Gavi.

Apesar de ter sido recebida por alguns produtores musicais, a capixaba afirmou que não conseguiu se adaptar à vida paulistana naquele momento. Em meados de 2018, já em Vitória, lançou o seu primeiro EP, “A Conta-Gotas”, que contou com três faixas. Trabalho que acabou rendendo a Gavi vários convites para cantar em festivais de música pelo Brasil.

"Não me adaptei muito bem a São Paulo. Eu me sentia bem sozinha e a vida era muito cara. Então eu decidi voltar para Vitória em 2018, quando lancei o meu primeiro EP. A música “Meu Bem” se destacou muito e foi um divisor de águas na minha carreira. Fui convidada para grandes festivais, como o “Bananada” em Goiânia, “Das Minas”, em São Paulo, e o Viradão Cultural de Vitória”, frisou.

No mesmo ano, Gavi foi a terceira convidada do projeto Divirta-se Live Sessions, de A Gazeta. Abaixo você confere como foi a apresentação da capixaba.

RETORNO A SÃO PAULO

Em 2019, Gavi decidiu apostar novamente em São Paulo. Com a carreira mais sólida e estruturada, começou a trabalhar paralelamente na parte das composições. “Eu já estava com outra estrutura, conhecendo mais pessoas. Em janeiro de 2019, fui de vez e até hoje estou. Lancei meu segundo EP, chamado “Rebarba”, fiz uma turnê com esse disco, passei por quase todas as capitais que eu já tinha ido. Além disso, o meu ano como compositora também começa a dar uma virada de chave”, revela.

Aos poucos, a capixaba foi compondo para artistas de gravadoras maiores. Nomes como Iza, Wanessa Camargo, Malía e Clau já pediram músicas para os “camps” que Gavi participa. Com cada vez mais portas se abrindo, ela conta que chegou a ter um encontro musical com a cantora canadense Alessia Cara.

“Em 2019, eu já estava compondo para Malía, Clau, Wanessa Camargo. Quando entrou a pandemia, eu continuei trabalhando com composições, online mesmo. Hoje estou em uma editora para compor para grandes artistas como Claudia Leitte, Iza, Pocah e Luiza Possi. Tudo foi acontecendo de forma natural, até mesmo a oportunidade que eu tive de conhecer e cantar com Alessia Cara. Fizemos um churrasquinho quando ela veio ao Brasil e nos divertimos muito”, compartilhou o momento.

PLANOS PARA O FUTURO

Em 2020, Gavi lançou o seu terceiro EP em forma de singles. Atualmente, dividindo atenções com o trabalho de compositora, a cachoeirense revela que está na produção do seu primeiro álbum, com previsão de lançamento no início de 2023. Apesar disso, a artista adiantou que em agosto deste ano deve lançar o primeiro single do novo projeto.