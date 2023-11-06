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Rede Globo

Chef do ES ganha restaurante completo no Domingão com Huck

Natural de Pedra Azul, Duda Drummond ganhou toda a estrutura para começar o empreendimento com que tanto sonhava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 16:44

Duda Drummond e Luciano Huck no programa Crédito: Arquivo Pessoal - @duda__drummond
A história de vida e o sonho de uma capixaba emocionou os brasileiros na tarde deste domingo (5), durante o "Domingão com Huck" (TV Globo). A jovem Duda Drummond ganhou todo o material de construção e os equipamentos para ter o seu restaurante, em Domingos Martins, Região Serrana do Espiríto Santo.
Tudo começou com a visita do fotógrafo Brian Baldrati, que viaja o mundo colhendo histórias e fazendo imagens de seus contadores. Numa viagem pelo Espírito Santo há 5 meses, ele encontrou a família de Duda, formada pela chef, sua mãe, Eliana, e a avó, Maria Serrate. As três contaram sobre a vida humilde que levam em Pedra Azul e o sonho de Duda se destacou no meio da conversa: o de abrir o próprio restaurante no terreno que o padrinho cedeu em seu sítio.
Focada nos estudos e com experiência na cozinha desde os 13 anos, ela tinha o sonho de juntar dinheiro para iniciar a construção.
Entre um curso e outro de gastronomia, ela já encontrou nomes como Erick Jacquin e Roberto Ravioli. De volta ao encontro de Brian e Duda, após o registro da visita,  o fotógrafo entrou em contato com Luciano Huck e eles armaram uma forma de ajudar a capixaba.
Brian levou Duda para o Rio com a desculpa de participação num evento de gastronomia. Porém, no local marcado, Luciano Huck chamou Duda pela TV e a convidou a abrir uma geladeira para pegar um presente. Só que o eletrodoméstico, na verdade, era uma passagem para o palco do Domingão onde toda a magia aconteceu.
A mãe de Duda, na verdade, descobriu tudo pouco antes dela.
. Após Duda entrar no palco, a emoção tomou conta com um abraço em família.
A jovem, que começou na cozinha aos 13 anos, expressou sua paixão pela gastronomia e revelou que seu restaurante terá o nome de "Casinha Italiana". Ao final, ela foi surpreendida com todo o necessário para abrir seu restaurante.
*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes

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