Chef do ES ganha restaurante completo no Domingão com Huck

Duda Drummond e Luciano Huck no programa Crédito: Arquivo Pessoal - @duda__drummond

A história de vida e o sonho de uma capixaba emocionou os brasileiros na tarde deste domingo (5), durante o "Domingão com Huck" (TV Globo). A jovem Duda Drummond ganhou todo o material de construção e os equipamentos para ter o seu restaurante, em Domingos Martins, Região Serrana do Espiríto Santo.

Tudo começou com a visita do fotógrafo Brian Baldrati, que viaja o mundo colhendo histórias e fazendo imagens de seus contadores. Numa viagem pelo Espírito Santo há 5 meses, ele encontrou a família de Duda, formada pela chef, sua mãe, Eliana, e a avó, Maria Serrate. As três contaram sobre a vida humilde que levam em Pedra Azul e o sonho de Duda se destacou no meio da conversa: o de abrir o próprio restaurante no terreno que o padrinho cedeu em seu sítio.

Focada nos estudos e com experiência na cozinha desde os 13 anos, ela tinha o sonho de juntar dinheiro para iniciar a construção.

Essa história emocionante vai ter um final feliz aqui no #Domingão ❤️ Quem tá acompanhando? pic.twitter.com/XVpkswbFPL — TV Globo ? (@tvglobo) November 5, 2023

Entre um curso e outro de gastronomia, ela já encontrou nomes como Erick Jacquin e Roberto Ravioli. De volta ao encontro de Brian e Duda, após o registro da visita, o fotógrafo entrou em contato com Luciano Huck e eles armaram uma forma de ajudar a capixaba.

Brian levou Duda para o Rio com a desculpa de participação num evento de gastronomia. Porém, no local marcado, Luciano Huck chamou Duda pela TV e a convidou a abrir uma geladeira para pegar um presente. Só que o eletrodoméstico, na verdade, era uma passagem para o palco do Domingão onde toda a magia aconteceu.

A mãe de Duda, na verdade, descobriu tudo pouco antes dela.

A mãe da Duda recebendo a notícia, que amoorrrr ? #Domingão pic.twitter.com/hjODmhmlDi — TV Globo ? (@tvglobo) November 5, 2023

. Após Duda entrar no palco, a emoção tomou conta com um abraço em família.

Eu não tô chorando, você que tá ? #Domingão pic.twitter.com/oWItCyNCIV — TV Globo ? (@tvglobo) November 5, 2023

A jovem, que começou na cozinha aos 13 anos, expressou sua paixão pela gastronomia e revelou que seu restaurante terá o nome de "Casinha Italiana". Ao final, ela foi surpreendida com todo o necessário para abrir seu restaurante.