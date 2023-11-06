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"Quem Quer Ser Um Milionário": cientista mineiro erra pergunta de R$ 1 milhão; veja a resposta certa

Arthur Abrantes chegou à última questão do quadro do Domingão com Huck, mas errou quais as cidades que foram fundadas em 21 de abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 10:40

O mineiro Arthur Abrantes foi o segundo participante a chegar à pergunta de R$ 1 milhão do quadro 'Quem Quer Ser Um Milionário', do Domingão com Huck
O mineiro Arthur Abrantes foi o segundo participante a chegar à pergunta de R$ 1 milhão do quadro 'Quem Quer Ser Um Milionário', do Domingão com Huck Crédito: Reprodução
O mineiro Arthur Abrantes conseguiu chegar neste domingo, 5, à pergunta de R$ 1 milhão, valor máximo do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, da TV Globo. Apesar de ter errado a resposta, ele saiu do programa aplaudido pelo público e com o prêmio de R$ 300 mil.
A questão final perguntava quais cidades entre as opções oferecidas foram fundadas em 21 de abril. Enquanto a plateia apostou que a resposta correta era Brasília e Roma, Arthur acreditou que fosse Brasília e Barcelona. No fim das contas, o público tinha razão.
“O cara mais corajoso, louco e genial que eu já conheci”, disse o apresentador Luciano Huck, após a eliminação de Abrantes, que nasceu em Paracatu, no interior de Minas Gerais, e é formado em Ciências da Computação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. “Você é o Brasil que me dá orgulho.”
No X (antigo Twitter), Arthur agradeceu pela torcida e disse que espera inspirar outras pessoas.
Esta foi a segunda vez que um participante avançou até a etapa final da atração. A primeira vez foi em dezembro de 2021.
À época, o professor Rafael Cunha, de 41 anos, desistiu do jogo após afirmar que não sabia a resposta sobre a origem do nome “bluetooth”, que veio do Rei Dinamarquês Harald Blatand. Ele saiu como recordista do programa e ganhou R$ 500 mil, o segundo maior prêmio da atração.
A nova temporada do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” foi lançada no último dia 22. “Eu prometi que, enquanto eu não pagasse R$ 1 milhão na resposta correta da pergunta do milhão, eu não iria desistir”, disse na ocasião o apresentador Luciano Huck, ao anunciar a nova leva de episódios.

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