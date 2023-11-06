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Babado!

‘Vergonha alheia’: Luana Piovani posta vídeo em que Ludmilla parece esquecer hino; veja vídeo

Cantora foi convidada para cantar o Hino Nacional antes do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1; assista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 10:28

Ludmilla causou polêmica ao
Ludmilla causou polêmica ao "cantar" o hino nacional durante a Fórmula 1, em São Paulo Crédito: Instagram@ludmilla
A atriz Luana Piovani criticou a participação da cantora Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1, neste domingo (5). A cantora foi cobrada por um erro durante a execução do Hino Nacional. Ludmilla rapidamente deu a própria versão para o que aconteceu e alegou falha. Confira a apresentação abaixo.
Ficou na responsabilidade dela e do músico mirim Miguel Vicente, no cavaquinho, cantar o Hino Nacional antes do Grande Prêmio de São Paulo, mas algo não deu certo logo no início da música. Após a introdução tocada pelo garoto - que era só sorrisos, vale pontuar - Ludmilla começa o primeiro verso, mas a voz dela some no segundo.
Luana Piovani criticou Ludmilla durante sua apresentação na Fórmula 1
Luana Piovani criticou Ludmilla durante sua apresentação na Fórmula 1 Crédito: Instagram@Luapio
Na sequência a letra volta, cortada no meio da palavra "retumbante", para depois desaparecer novamente por mais alguns versos, até finalmente retomar em "conseguimos conquistar com braço forte". A partir daí a cantora segue normalmente e termina a primeira parte do hino lindamente.
Pela gravação da transmissão oficial da Band TV não é possível ter certeza se Ludmilla para de cantar em algum momento. Ela segura o microfone muito perto da boca e mantém expressão corporal como se nada estivesse acontecendo. E, logo na sequência, a câmera corta para imagens diversas do autódromo e só volta a ela nos último versos.

REPERCUSSÃO

A exemplo de muitos usuários das redes sociais, Luana Piovani não perdoou e compartilhou o trecho nos strories, acompanhado da expressão ‘Vergonha alheia’. Antes disso, Ludmilla já tinha dado a própria explicação para a gafe.
Ao deixar a pista após a apresentação, a cantora publicou também nos stories do Instagram a reação à participação. “Foi emocionante, gente. Vocês viram, o Hamilton entrou para falar comigo? Foi muito f***”, disse ela animada numa área interna do autódromo. “Só teve uma falhinha, assim, no som no início. Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou”, completou
Ela fechou o vídeo agradecendo a quem mandou mensagens e torceu por ela. “Foi lindo, lindo, lindo”, finalizou.
Alguns usuários do X (antigo Twitter) também recriminaram o momento. Enquanto outros defenderam a cantora.
O músico que acompanhou Ludmilla também publicou o vídeo. Ele agradeceu a participação e elogiou a cantora. “Foi uma grande honra estar ao lado dessa grande artista, que abrilhantou cantando o Hino Nacional”, escreveu Miguel.

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