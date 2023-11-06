‘Vergonha alheia’: Luana Piovani posta vídeo em que Ludmilla parece esquecer hino; veja vídeo

Ludmilla causou polêmica ao "cantar" o hino nacional durante a Fórmula 1, em São Paulo Crédito: Instagram@ludmilla

A atriz Luana Piovani criticou a participação da cantora Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1, neste domingo (5). A cantora foi cobrada por um erro durante a execução do Hino Nacional. Ludmilla rapidamente deu a própria versão para o que aconteceu e alegou falha. Confira a apresentação abaixo.

Ficou na responsabilidade dela e do músico mirim Miguel Vicente, no cavaquinho, cantar o Hino Nacional antes do Grande Prêmio de São Paulo, mas algo não deu certo logo no início da música. Após a introdução tocada pelo garoto - que era só sorrisos, vale pontuar - Ludmilla começa o primeiro verso, mas a voz dela some no segundo.

Luana Piovani criticou Ludmilla durante sua apresentação na Fórmula 1 Crédito: Instagram@Luapio

Na sequência a letra volta, cortada no meio da palavra "retumbante", para depois desaparecer novamente por mais alguns versos, até finalmente retomar em "conseguimos conquistar com braço forte". A partir daí a cantora segue normalmente e termina a primeira parte do hino lindamente.

Pela gravação da transmissão oficial da Band TV não é possível ter certeza se Ludmilla para de cantar em algum momento. Ela segura o microfone muito perto da boca e mantém expressão corporal como se nada estivesse acontecendo. E, logo na sequência, a câmera corta para imagens diversas do autódromo e só volta a ela nos último versos.

REPERCUSSÃO

A exemplo de muitos usuários das redes sociais, Luana Piovani não perdoou e compartilhou o trecho nos strories, acompanhado da expressão ‘Vergonha alheia’. Antes disso, Ludmilla já tinha dado a própria explicação para a gafe.

Ao deixar a pista após a apresentação, a cantora publicou também nos stories do Instagram a reação à participação. “Foi emocionante, gente. Vocês viram, o Hamilton entrou para falar comigo? Foi muito f***”, disse ela animada numa área interna do autódromo. “Só teve uma falhinha, assim, no som no início. Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou”, completou

Ela fechou o vídeo agradecendo a quem mandou mensagens e torceu por ela. “Foi lindo, lindo, lindo”, finalizou.

Alguns usuários do X (antigo Twitter) também recriminaram o momento. Enquanto outros defenderam a cantora.

Preciso sair em defesa da funkeira Ludmilla. Ela não esqueceu a letra do Hino Nacional lá em Interlagos, pois para esquecer a letra de algo, antes tem que conhecer ela... #Ludmilla #Formula1 #Interlagos #hino #VERGONHA pic.twitter.com/lrhv9jJ8f6 — João Ricardo 🇧🇷🇮🇱 (@JoaoRicardo2012) November 5, 2023

Lembro qnd a BEYONCÉ foi cantar o hino e microfone dela deu ruim ela foi massacrada por tds acusando ela de errar o hino, n ter voz nem carisma.

Em uma coletiva para o superbowl aproveitou a oport e fez acapela o hino p todos.



Ludmilla você tem terça para fazer mesma coisa 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/XgIBT1Ggyn — Matth (@Matth_ledd) November 5, 2023

O músico que acompanhou Ludmilla também publicou o vídeo. Ele agradeceu a participação e elogiou a cantora. “Foi uma grande honra estar ao lado dessa grande artista, que abrilhantou cantando o Hino Nacional”, escreveu Miguel.