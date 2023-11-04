Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • “A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, diz Bianca Andrade após acidente
Acidente

“A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, diz Bianca Andrade após acidente

A influenciadora disse que seu filho e o motorista estão bem e que já tiveram alta do hospital. Ela e a babá permanecem na unidade de saúde, em observação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 12:15

Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais
Bianca Andrade sofreu acidente de carro Crédito: Instagram/@bianca
A influenciadora Bianca Andrade sofreu um acidente de carro enquanto estava com o filho, Cris, de 2 anos, e mais duas pessoas, na Rodovia Presidente Dutra. O veículo com a influenciadora e os demais passageiros colidiu com uma árvore.
Eles foram encaminhados para o Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro e passam bem. Usando um colar cervical no pescoço, Bianca gravou uma mensagem na rede social para agradecer o carinho. “Obrigada por todas as mensagens de carinho comigo, com o gudugo [apelido do filho, Cris], com a nossa babá e com o motorista que estava com a gente no momento do acidente”.
Ela ressaltou a importância do uso da cadeirinha de carro para as crianças. “A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, contou. Bianca disse que seu filho e o motorista estão bem e que já tiveram alta do hospital. Ela e a babá permanecem na unidade de saúde, em observação e situação estável. 

Veja Também

Voo de humorista de SP para o Rio pousa em Vitória e ele tem que voltar de ônibus

Tati Zaqui abandona funk e lança primeira música gospel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados