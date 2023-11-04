“A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, diz Bianca Andrade após acidente

A influenciadora Bianca Andrade sofreu um acidente de carro enquanto estava com o filho, Cris, de 2 anos, e mais duas pessoas, na Rodovia Presidente Dutra. O veículo com a influenciadora e os demais passageiros colidiu com uma árvore.
Eles foram encaminhados para o Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro e passam bem. Usando um colar cervical no pescoço, Bianca gravou uma mensagem na rede social para agradecer o carinho. “Obrigada por todas as mensagens de carinho comigo, com o gudugo [apelido do filho, Cris], com a nossa babá e com o motorista que estava com a gente no momento do acidente”.
Ela ressaltou a importância do uso da cadeirinha de carro para as crianças. “A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, contou. Bianca disse que seu filho e o motorista estão bem e que já tiveram alta do hospital. Ela e a babá permanecem na unidade de saúde, em observação e situação estável.