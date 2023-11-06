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Acidente

Ônibus que levava banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no Ceará; veja vídeo

Ninguém ficou ferido e o cantor não estava no veículo no momento do incidente; empresa que alugou o ônibus, citada em nota da assessoria do artista, ainda não se pronunciou sobre o caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 10:33

Matheus Fernandes
Ônibus que levava banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no Ceará Crédito: Reprodução @Matheusfernandes_mf
Um ônibus que levava a banda do cantor Matheus Fernandes pegou fogo em uma estrada no Ceará. Em vídeos que circulam nas redes sociais, integrantes aparecem com equipamentos na rodovia enquanto o veículo é tomado pelas chamas.
Segundo uma nota publicada pela assessoria do artista no Instagram neste domingo, 5, o cantor não estava no local no momento do incidente e ninguém ficou ferido. O Estadão entrou em contato com a empresa Cataús, que, conforme o comunicado, teria fornecido o ônibus, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Também de acordo com a assessoria, o incidente aconteceu “por problemas técnicos”. “Nossa equipe e motoristas agiram prontamente para garantir a evacuação segura do veículo e tomaram todas as medidas necessárias para prevenir qualquer dano adicional”, informou.
Conforme a nota, todos os integrantes da banda voltaram para casa “em segurança”. “Lamentamos profundamente se causamos inquietação aos nossos fãs, amigos e aos membros da imprensa. Agradecemos sinceramente pela paciência e compreensão de todos”, disse outro trecho.

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