Ônibus que levava banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no Ceará; veja vídeo

Ônibus que levava banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no Ceará Crédito: Reprodução @Matheusfernandes_mf

Um ônibus que levava a banda do cantor Matheus Fernandes pegou fogo em uma estrada no Ceará. Em vídeos que circulam nas redes sociais, integrantes aparecem com equipamentos na rodovia enquanto o veículo é tomado pelas chamas.

Segundo uma nota publicada pela assessoria do artista no Instagram neste domingo, 5, o cantor não estava no local no momento do incidente e ninguém ficou ferido. O Estadão entrou em contato com a empresa Cataús, que, conforme o comunicado, teria fornecido o ônibus, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

🚨 URGENTE: Ônibus que levava a banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no estado do Ceará. Graças a Deus estão todos bem!😢 pic.twitter.com/wEonM8E2nE — Blog Maranhão (@blogmaranhao) November 5, 2023

Também de acordo com a assessoria, o incidente aconteceu “por problemas técnicos”. “Nossa equipe e motoristas agiram prontamente para garantir a evacuação segura do veículo e tomaram todas as medidas necessárias para prevenir qualquer dano adicional”, informou.