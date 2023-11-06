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Música

Melim reafirma pausa na banda para focar em projetos individuais: ‘Cada um segue no próprio ritmo’

Decisão dos irmãos Melim foi anunciada no sábado, dia 4, no programa Altas Horas, da Rede Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 10:48

Banda Melim
Banda Melim reafirmou a pausa do grupo no Altas Horas deste sábado (4) Crédito: Divulgação
Após oito anos de colaboração, os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim anunciaram uma pausa na banda para seguirem com projetos individuais. O anúncio foi feito no último sábado, dia 4, durante o programa Altas Horas, na TV Globo. "Agora serão três Melim. Um é pouco, agora teremos três para vocês cantando", brincou Diogo.
Gabriela ressaltou que este é o início de um novo ciclo: "Melim sempre vai viver na gente, faz parte do que a gente é". O trio não descarta a possibilidade de um retorno, possivelmente com uma turnê, mas, por ora, desejam focar na busca de independência artística. "Eu acho que o que está gritando agora é a gente realmente conseguir essa independência, da criatividade, da gerência das nossas próprias carreiras, cada um segue no próprio ritmo", destacou Rodrigo.
A banda lançou três álbuns de estúdio, dois EPs e vários singles de sucesso, como "Ouvi Dizer" e "Meu Abrigo". Eles acumulam mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e já conquistaram diversos prêmios. As letras costumam abordar temas como amor, relacionamentos e assuntos do cotidiano. A banda é conhecida pelo som alegre e cativante, que conquistou o público brasileiro.
Os irmãos nasceram e cresceram em Niterói, no Rio de Janeiro, e desde a infância demonstraram interesse pela música. Rodrigo e Diogo começaram a tocar juntos em bares da cidade, enquanto Gabriela iniciou sua carreira solo aos 15 anos. Em 2015, os irmãos decidiram se unir e formar a banda Melim.

FÃS LAMENTAM

No X, antigo Twitter, os fãs lamentaram a pausa na banda dos irmãos Melim. Em um das publicações, uma jovem disse ser “a mais bonita e injusta das despedidas”.

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