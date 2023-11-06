Filha de Silvio Santos diz que o pai não é mais a pessoa que o público quer ver

Cintia Abravanel, a filha mais velha de Silvio Santos, afirmou que o apresentador tem tido dificuldades para lidar com a própria idade. Ele vai completar 93 anos no próximo mês.

Cintia Abravanel afirma em podcast de Cristina Rocha que o apresentador diz não gostar de ficar velho Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress

"O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele também deve estar sendo difícil", afirmou ela em entrevista ao podcast Christina PodTudo, de Christina Rocha.

"Ele fala 'não gostei de brincar disso, ficar velho é muito ruim, dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais. Para o público, vai ser difícil ter essa compreensão de que ele é um senhor de 93 anos", acrescentou Abravanel.