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Dono do SBT

Fora da TV, Silvio Santos faz rara aparição em foto publicada por Patricia Abravanel; veja

Apresentador não grava programas desde setembro de 2022 e foi substituído por filha em sua tradicional atração de domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 12:45

Silvio Santos aparece em foto rara com Iris Abravanel postada por filha Patrícia Abravanel
Silvio Santos aparece em foto rara com Iris Abravanel postada por filha Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Patrícia Abravanel, de 45 anos, publicou neste sábado (2) uma rara foto de seu pai, Silvio Santos, de 92 anos. Ele apareceu com um sorriso no rosto após jantar com sua esposa, a escritora Íris Abravanel.
Segundo Patrícia, a foto foi feita na última sexta-feira (1). "Para quem está com saudades dele, uma foto de ontem. Casal inspiração!", diz a legenda de Patrícia. A foto recebeu comentários de contratados do SBT, como Celso Portiolli. "Saudade é pouco", disse Eliana, por exemplo.
Em entrevista recente a Folha de S Paulo, Patricia afirmou que Silvio Santos não tem uma previsão exata para retornar ao ar, mas que o pai sempre diz que vai em algum dia que desejar e a filha menos esperar para gravar seu programa.
"Acho que ele nunca vai se aposentar, ele pode não estar indo apresentar, mas segue muito participativo", afirma. "Para mim, ele sempre diz que vai apresentar o programa da próxima semana! Espero que ela vá, porque está todo mundo com saudades, inclusive eu (risos).", afirmou ela.

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