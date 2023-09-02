Fora da TV, Silvio Santos faz rara aparição em foto publicada por Patricia Abravanel; veja

Silvio Santos aparece em foto rara com Iris Abravanel postada por filha Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Patrícia Abravanel, de 45 anos, publicou neste sábado (2) uma rara foto de seu pai, Silvio Santos, de 92 anos. Ele apareceu com um sorriso no rosto após jantar com sua esposa, a escritora Íris Abravanel.

Segundo Patrícia, a foto foi feita na última sexta-feira (1). "Para quem está com saudades dele, uma foto de ontem. Casal inspiração!", diz a legenda de Patrícia. A foto recebeu comentários de contratados do SBT, como Celso Portiolli. "Saudade é pouco", disse Eliana, por exemplo.

Em entrevista recente a Folha de S Paulo, Patricia afirmou que Silvio Santos não tem uma previsão exata para retornar ao ar, mas que o pai sempre diz que vai em algum dia que desejar e a filha menos esperar para gravar seu programa.