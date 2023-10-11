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Roque, assistente do palco do Silvio Santos e do SBT, tem piora e volta para a UTI

Gonçalo Roque está internado desde terça-feira, 3, depois de sofrer um desmaio em casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 10:06

Gonçalo Roque, assistente do palco do Silvio Santos e do SBT
Gonçalo Roque, assistente do palco do Silvio Santos e do SBT Crédito: Reprodução/@janildanogueira
O assistente de palco do Silvio Santos e do SBT, Gonçalo Roque, 86, teve uma piora no quadro clínico e precisou retornar para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.
De acordo com informações do boletim médico divulgado nesta terça-feira, 10, Roque passou por um procedimento de cateterismo, que identificou lesões que deverão ser tratadas clinicamente. Além disso, o assistente de palco precisará ser avaliado pela equipe de neurologia.
"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede DOr, informa que o paciente Gonçalo Roque apresentou piora no quadro clínico e passou por um procedimento de cateterismo, que identificou lesões que serão tratadas clinicamente. O paciente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e será avaliado também pela equipe de neurologia", informa o boletim.
O famoso animador do SBT foi internado na terça-feira, 3, depois de sofrer um desmaio em casa. Nas redes sociais, Janilda Nogueira, mulher do Roque, chegou a compartilhar um vídeo do marido no hospital. Ainda com trajes médicos, o assistente do palco aparece caminhando no quarto.
Em junho de 2018, Roque chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, após passar mal, ter vômitos e febre, mas recebeu alta no dia seguinte. Em 2017, ele também foi internado devido a um quadro de bronquite.

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