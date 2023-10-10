Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redes sociais

Feirante viraliza com paródia de Bruno Mars para vender alface e couve-flor

Homem ficou conhecido como Bruno Mars da feira após cantar sua versão de ‘Locked Out of Heaven’
Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:54

Após sua passagem pelo The Town, Bruno Mars ganhou um "cover" em Santos, litoral de São Paulo. Um feirante viralizou nas redes sociais ao recriar o sucesso Locked Out of Heaven.
O homem foi gravado durante a feira na Avenida Francisco Glicério, no bairro Campo Grande, no último sábado, 7, vendendo alface e couve-flor no ritmo da canção.
O registro da performance do comerciante, feito por Igor Yudi no Tiktok, possui mais 4 milhões de visualizações e mais de 12 mil comentários. Veja aqui.
"Pra quê paguei o The Town?", brincou ele na legenda da publicação.
Nos comentários, internautas enalteceram a criatividade do feirante: "Não tá fácil para ninguém, Bruno Mars fazendo um extra", brincou um usuário. "Nunca mais vou ouvir essa música como era antes", complementou outro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados