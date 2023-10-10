Sonia Abrão é afastada do programa após testar positivo para covid-19

Sonia Abrão Crédito: Divulgação/ Chico Audi

Sonia Abrão teve de ser afastada do programa A Tarde é Sua depois de testar positivo para covid-19. Nesta segunda-feira, 9, a apresentadora não participou presencialmente do programa da Rede TV!, mas por vídeo explicou o motivo da sua ausência.

"Estou na minha casa, na marra, forçada. Ontem, eu positivei no teste para covid. E eu tenho que ficar afastada. Eu poderia até trabalhar, nas minhas condições. O problema é a contaminação", disse.

Sonia contou que não apresentou sintomas severos do coronavírus, somente uma rouquidão e a preguiça característica da infecção.