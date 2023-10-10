Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Sonia Abrão é afastada do programa após testar positivo para covid-19

Apresentadora não participou do ‘A Tarde é Sua’ desta segunda-feira, 9, e explicou o motivo do afastamento ‘na marra’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:20

Sonia Abrão
Sonia Abrão Crédito: Divulgação/ Chico Audi
Sonia Abrão teve de ser afastada do programa A Tarde é Sua depois de testar positivo para covid-19. Nesta segunda-feira, 9, a apresentadora não participou presencialmente do programa da Rede TV!, mas por vídeo explicou o motivo da sua ausência.
"Estou na minha casa, na marra, forçada. Ontem, eu positivei no teste para covid. E eu tenho que ficar afastada. Eu poderia até trabalhar, nas minhas condições. O problema é a contaminação", disse.
Sonia contou que não apresentou sintomas severos do coronavírus, somente uma rouquidão e a preguiça característica da infecção.
"Não tenho nada, não sinto nada, a não ser a rouquidão e aquela preguiça de fazer qualquer coisa. Mas, hoje, de um dia para o outro, eu melhorei uns 50%. É só isso, de resto não tive nenhum sintoma", explicou.

Veja Também

Sergio Hondjakoff é diagnosticado com covid-19: 'Não possuo plano de saúde'

Serginho Groisman testa positivo para Covid-19: "Alguns sintomas"

Covid-19 atrasa gravações da nova temporada de "Rensga Hits!" na Globo; saiba mais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados