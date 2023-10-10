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Se retratou

Em Israel, influenciadora brasileira é criticada após duvidar da guerra

Marcelinha Nogueira foi criticada após colocar em dúvida a gravidade do conflito que está acontecendo em Israel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 15:42

Marcelinha Nogueira
Marcelinha Nogueira está em Israel com um grupo de brasileiros para uma "peregrinação" pela Terra Santa Crédito: Reprodução @Marcelinhanogueira_
A influenciadora Marcelinha Nogueira, do Rio Grande do Norte, foi criticada após colocar em dúvida a gravidade do conflito que está acontecendo em Israel. Ela e um grupo de brasileiros foram para o país para uma “peregrinação” pela Terra Santa neste último fim de semana, lideradas pelo padre Francisco Fernandes. 
“A gente está aqui aproveitando o pôr do sol. Não sei se a mídia está aumentando [a gravidade da guerra] ou não. Estamos todos muito bem aqui. Amanhã a gente vai dar continuar à viagem[...] e eu vou continuar postando tudo”, declarou nos Stories.
Um tempo depois, a influenciadora se retratou. “É claro que a guerra existe e está acontecendo. Desde ontem tem um turbilhão de mensagens, e isso mexe muito com o psicológico da gente aqui porque a gente tem familiares no Brasil, que estão acompanhando preocupados, vamos ter calma, paciência. A gente está seguro aqui dentro do hotel, mas não estamos desesperados”, disse.
Marcelinha Nogueira se retratou. "É claro que a guerra existe e está acontecendo". A influenciadora está em Israel com um grupo de brasileiros, entre eles o padre Francisco Fernandes, para uma "peregrinação" pela Terra Santa. 

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