Em Israel, influenciadora brasileira é criticada após duvidar da guerra

Marcelinha Nogueira está em Israel com um grupo de brasileiros para uma "peregrinação" pela Terra Santa Crédito: Reprodução @Marcelinhanogueira_

A influenciadora Marcelinha Nogueira, do Rio Grande do Norte, foi criticada após colocar em dúvida a gravidade do conflito que está acontecendo em Israel. Ela e um grupo de brasileiros foram para o país para uma “peregrinação” pela Terra Santa neste último fim de semana, lideradas pelo padre Francisco Fernandes.

“A gente está aqui aproveitando o pôr do sol. Não sei se a mídia está aumentando [a gravidade da guerra] ou não. Estamos todos muito bem aqui. Amanhã a gente vai dar continuar à viagem[...] e eu vou continuar postando tudo”, declarou nos Stories.

Um tempo depois, a influenciadora se retratou. “É claro que a guerra existe e está acontecendo. Desde ontem tem um turbilhão de mensagens, e isso mexe muito com o psicológico da gente aqui porque a gente tem familiares no Brasil, que estão acompanhando preocupados, vamos ter calma, paciência. A gente está seguro aqui dentro do hotel, mas não estamos desesperados”, disse.