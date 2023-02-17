Cezar Black vence Prova do Líder de 15 horas, mas resultado é incerto; entenda

A Prova do Líder do "Big Brother Brasil 23" começou na noite desta quinta-feira, 16, e seguiu até a tarde desta sexta-feira, 17. A competição foi vencida por Cezar Black, que resistiu por 15 horas.
Ele disputava com Aline Whirley, que cochilou e acabou sendo eliminada da disputa. No entanto, nas redes sociais, a prova já estava sendo criticada antes do resultado final.
As tags "revisão da prova" e "prova roubada" estão entre os assuntos mais comentados no Twitter. Isso porque internautas flagraram Cezar cochilando no transcorrer do desafio.
Na prova, os brothers ficaram sentados em um carrinho de supermercado, enquanto giravam na plataforma e recebiam alguns jatos de fumaça e uma das principais regra era a de manter os olhos abertos.
Ainda que o integrante do time Pipoca tenha sido o último a restar na competição, a consagração do líder da semana acontece apenas a noite, durante o ao vivo do programa, com a confirmação de Tadeu Schmidt.
Somente quando o apresentador confirmar o resultado é que será possível definir o Vip e a Xepa da semana e, claro, o vencedor oficial. Nas redes sociais, a Globo ainda não se pronunciou sobre a repercussão da prova.