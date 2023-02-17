Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Bruno Gaga aperta botão e desiste do BBB 23: "Não estava aguentando mais"

Jogador se despediu dos colegas sendo informado pela produção de que deveria deixar a casa pelo confessionário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 17:01

Bruno Gaga desistiu do
Bruno Gaga desistiu do "BBB 23" na tarde desta sexta-feira (17), após prova do líder Crédito: Rede Globo
Acabou o "Big Brother Brasil 23" para Bruno Gaga. Na tarde desta sexta (17), o competidor apertou o botão de desistência e resolveu deixar o reality show.
De acordo com portal G1, brother explicou aos companheiros de confinamento que não estava mais aguentando a pressão da casa e que estava sentindo falta da família.
"Não estava aguentando mais. Estava me sentindo perdido dentro de mim. Estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Estava sofrendo muito", disse.
"Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança", diz Bruno.
O momento em que o participante desistiu se deu pouco após o encerramento da Prova do Líder, em que Bruno foi o quinto eliminado e recebeu o castigo de não poder comprar o Poder Curinga dessa semana. César foi o vencedor da prova. 
Após apertar o botão de desistência, o rapaz se despediu dos colegas sendo informado pela produção de que deveria deixar a casa pelo confessionário.
Logo depois da saída de Bruno, o Big Boss mandou um recado aos demais participantes. "Agora é menos uma pessoa concorrendo ao prêmio. Não esqueçam do jogo que segue".

Veja Também

Filipe Ret faz aposta na vitória de MC Guimê no 'BBB 23' e pode receber R$ 1,7 milhão

Revelações, surto e choro marcam a madrugada de festa do 'BBB 23'

BBB 23: 'Tinha um muro de Berlim na casa', diz Paula após eliminação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reality show Rede Globo bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados