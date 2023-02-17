Bruno Gaga aperta botão e desiste do BBB 23: "Não estava aguentando mais"

Bruno Gaga desistiu do "BBB 23" na tarde desta sexta-feira (17), após prova do líder Crédito: Rede Globo

Acabou o "Big Brother Brasil 23" para Bruno Gaga. Na tarde desta sexta (17), o competidor apertou o botão de desistência e resolveu deixar o reality show.

De acordo com portal G1, brother explicou aos companheiros de confinamento que não estava mais aguentando a pressão da casa e que estava sentindo falta da família.

"Não estava aguentando mais. Estava me sentindo perdido dentro de mim. Estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Estava sofrendo muito", disse.

"Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança", diz Bruno.

O momento em que o participante desistiu se deu pouco após o encerramento da Prova do Líder, em que Bruno foi o quinto eliminado e recebeu o castigo de não poder comprar o Poder Curinga dessa semana. César foi o vencedor da prova.

Após apertar o botão de desistência, o rapaz se despediu dos colegas sendo informado pela produção de que deveria deixar a casa pelo confessionário.