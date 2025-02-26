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Carlos Alberto de Nóbrega é internado, e SBT adia gravação de 'A Praça É Nossa'

Humorista, que está sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês, tem um histórico recente de internações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 12:18

Carlos Alberto Nóbrega
Carlos Alberto Nóbrega Crédito: Reprodução/@calbertonobrega via Instagram
O SBT precisou adiar as gravações do humorístico "A Praça É Nossa" desta semana após a internação do apresentador do programa, Carlos Alberto de Nóbrega, 88, que trata uma virose. A informação foi confirmada pela assessoria do canal.
Ele está sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e tem previsão de alta entre esta sexta (28) e sábado (1º).
O programa grava uma vez por semana, e a edição que seria realizada nesta quinta-feira (27) não vai ocorrer. Nóbrega vai participar de duas gravações, então, na próxima semana.

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O humorista - que tem mais de 70 anos de carreira na televisão - tem um histórico recente de internações. Em dezembro de 2023, ficou hospitalizado após um acidente doméstico e, em janeiro do ano passado, precisou realizar uma cirurgia para remover um coágulo no cérebro.
"A Praça É Nossa" é um dos programas mais longevos do SBT, com 24 temporadas. Carlos Alberto de Nóbrega é o apresentador desde sua primeira emissão, em 1987.

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