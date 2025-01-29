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Televisão

Datena diz que deixará SBT caso Suzane von Richthofen seja contratada

"Se ela entra aqui no SBT, eu vou embora no mesmo dia, sinceramente", disse o apresentador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:20

Datena diz que deixará SBT caso Suzane von Richthofen seja contratada
Datena falou sobre rumores da contratação de Suzane von Richthofen Crédito: Folhapress
Datena, 67, comentou os rumores de que Suzane von Richthofen seria a nova contratada do SBT -que já foram negados pela emissora.
Datena disse que "vai embora" da emissora se rumores forem verdade. "Se ela entra aqui no SBT, eu vou embora no mesmo dia, sinceramente", disse o apresentador do "Tá na Hora" durante participação no "Fofocalizando".
Ele comentava a notícia do casamento de Daniel Cravinhos, que participou da morte dos pais de Suzane. Datena se posicionou contra a progressão de pena para crimes hediondos.
O apresentador criticou as aparições públicas da assassina. "Suzane von Richthofen virou de repente uma estrela, aparecia mais que artista de novela. Outro dia falaram que ela seria contratada pelo SBT, que desmentiu a notícia".
O SBT negou os rumores de que contrataria Suzane von Richthofen. "Ao contrário do que está sendo veiculado nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, o SBT esclarece que não fechou qualquer acordo ou contrato, e que não tem negociação em andamento sobre conteúdo ou entrevista com Suzane von Richthofen", disse a assessoria do canal à jornalista Fabia Oliveira, do jornal Metrópoles.

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