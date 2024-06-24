Inusitado

Bruno usa 'Marrone de Papelão' para substituir parceiro em show

Essa foi a solução encontrada para Bruno, que vem se apresentando sozinho desde que Marrone se afastou dos palcos por questões de saúde
Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 13:33

Cantor Bruno usa 'Marrone de Papelão' durante show Crédito: Reprodução/Redes sociais
O cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, vem se apresentando sozinho desde o anúncio de que Marrone se afastaria dos palcos para cuidar da saúde. No sábado, 22, durante show na Festa de São João de Serrinha, na Bahia, o sertanejo encontrou uma solução criativa para acompanhá-lo no palco: um totem de papelão que simula o companheiro de dupla.
Enquanto cantava Vidro Fumê, uma pessoa da produção entrou no palco carregando o totem, que mostrava um Marrone devidamente sentado em seu banquinho. Sem perder o humor, Bruno abraçou o totem e até fez um sinal de "chifre" com os dedos. Clique aqui para assista ao momento.

Veja Também

Marrone é diagnosticado com glaucoma avançado; entenda o que é a doença

Marrone anunciou, na semana passada, que se afastaria dos palcos para fazer uma cirurgia para tratar caso de glaucoma severo. Enquanto isso, Bruno segue cumprindo a agenda da dupla.
Bruno atualizou o estado de saúde do amigo ao colunista Leo Dias. Ele disse que Marrone já passou pela cirurgia e está "bem e em casa".

Veja Também

Cantor Marrone perdeu parte da visão por glaucoma, diz médico

Marrone, da dupla com Bruno, passa por cirurgia de urgência em Goiânia

Bruno, da dupla com Marrone, presta depoimento à polícia por transfobia

