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Polícia

Bruno, da dupla com Marrone, presta depoimento à polícia por transfobia

Cantor será ouvido nesta sexta (15); ele é acusado de fazer pergunta transfóbica à repórter da RedeTV!
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 15:29

O episódio Bruno e Lisa Gomes aconteceu nos bastidores de um show dos sertanejos
O episódio Bruno e Lisa Gomes aconteceu nos bastidores de um show dos sertanejos Crédito: Reprodução/Montagem
Bruno, da dupla sertaneja com Marrone, compareceu a uma delegacia em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (15), para prestar depoimento no caso de transfobia contra a repórter Lisa Gomes, da RedeTV. Ele chegou em um carro particular e entrou direto pela garagem, impossibilitando de ser fotografado.
Em entrevista concedida à repórter Lisa Gomes em maio de 2023, Bruno constrangeu a profissional. O sertanejo fez uma piada considerada transfóbica para a jornalista. Lisa, que é uma mulher trans, iniciava a conversa quando foi surpreendida pelo sertanejo com a pergunta: "Você tem pau?"
Bruno foi acusado de transfobia pela Associação LGBT+, que protocolou uma representação contra o cantor no Ministério Público. A associação pede a punição do músico.
Nas redes, Bruno pediu desculpas. "Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo e [é] pedir perdão para ela, tá? Perdão, Lisa Gomes."
Repórter declarou que quer que as medidas judiciais sejam tomadas. "A comunidade precisa dessa resposta para mostrar que a gente não pode baixar a cabeça", informou.

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