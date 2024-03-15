BBB 24: Iza cancela show por problema de saúde e produção faz substituição às pressas

Show da cantora Iza no palco Sunset, no Rock in Rio Crédito: 29.set.2019/Folhapress

Um dos nomes mais comentados e pedidos como atração principal de um show dentro do BBB 24, Iza não vai mais se apresentar na casa nesta sexta-feira (15). Anunciada pela produção há dois dias, a cantora cancelou a participação na festa dos brothers por problemas de saúde. Lexa e Duda Beat foram escolhidas às pressas para substituir a intérprete de "Dona de Mim".

"Iza teve um problema de saúde e irá ficar de repouso absoluto pelos próximos sete dias. Além do show no BBB, ela também cancelou a apresentação que faria no domingo (17), em Aracaju, por orientação médica", explicou a assessoria da cantora à Folha de S.Paulo.

Não foi informado detalhes sobre o estado de saúde da artista. Em outubro do ano passado, ela suspendeu a agenda após ser diagnosticada com pneumonia.