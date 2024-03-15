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BBB 24

BBB 24: Iza cancela show por problema de saúde e produção faz substituição às pressas

Lexa e Duda Beat vão se apresentar para os brothers e as sisters nesta sexta-feira (15)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 14:55

Show da cantora Iza no palco Sunset, no terceiro dia do Rock in Rio, no parque Olímpico (zona oeste do Rio)
Show da cantora Iza no palco Sunset, no Rock in Rio Crédito: 29.set.2019/Folhapress
Um dos nomes mais comentados e pedidos como atração principal de um show dentro do BBB 24, Iza não vai mais se apresentar na casa nesta sexta-feira (15). Anunciada pela produção há dois dias, a cantora cancelou a participação na festa dos brothers por problemas de saúde. Lexa e Duda Beat foram escolhidas às pressas para substituir a intérprete de "Dona de Mim".
"Iza teve um problema de saúde e irá ficar de repouso absoluto pelos próximos sete dias. Além do show no BBB, ela também cancelou a apresentação que faria no domingo (17), em Aracaju, por orientação médica", explicou a assessoria da cantora à Folha de S.Paulo.
Não foi informado detalhes sobre o estado de saúde da artista. Em outubro do ano passado, ela suspendeu a agenda após ser diagnosticada com pneumonia.
A assessoria do reality da Globo enviou uma nota sobre a substituição de Iza na festa desta sexta. "O funk de Lexa e o pop nacional de Duda Beat vão levar muita animação para os brothers e as sisters. Cada uma delas terá seu próprio show na casa mais vigiada do Brasil, em momentos diferentes da festa."

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