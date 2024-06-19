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Saúde

Cantor Marrone perdeu parte da visão por glaucoma, diz médico

Ele vai precisar fazer acompanhamento com os médicos. Mesmo depois da cirurgia, o glaucoma pode voltar a progredir
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 11:08

Marrone perdeu parte da visão por glaucoma, diz médico
Marrone foi diagnosticado com glaucoma Crédito: Reprodução/Instagram/@marrone
Marrone já havia perdido parte da visão quando foi diagnosticado com glaucoma, afirmam os oftalmologistas que o operaram na segunda-feira (17).
A visão periférica do cantor ficou comprometida. Em entrevista coletiva transmitida pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, o médico José Beniz Neto explicou o que isso significa: "Não é a visão central que você está vendo as letras na televisão, ou vendo o que o Detran pede para você ler na hora do exame".
Marrone conseguirá seguir sua rotina normalmente. "Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, continuar fazendo sua profissão, seus shows, sem problema algum, desde que não haja progressão desta doença", diz o oftalmologista Francisco Eduardo Lima.
Ele vai precisar fazer acompanhamento com os médicos. Mesmo depois da cirurgia, o glaucoma pode voltar a progredir.
Os médicos alertam para a falta de sintomas da doença. "Não tem coceira no olho, não tem olho vermelho, não tem nada. Esse é o glaucoma mais perigoso, que ele durante anos vai roubando a sua visão e depois não devolve", conta José Beniz Neto.

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