Marrone é diagnosticado com glaucoma avançado; entenda o que é a doença

O cantor Marrone foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado nos dois olhos Crédito: Rubens Cerqueira/ Divulgação

O cantor sertanejo Marrone, de 58 anos, que forma dupla com Bruno, passou por uma cirurgia de emergência nesta segunda-feira (17) após ser diagnosticado com glaucoma em estágio avançado nos dois olhos. Após o procedimento, Marrone precisará de repouso pelos próximos 15 dias.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 285 milhões de pessoas em todo o mundo têm a visão prejudicada, com uma parcela significativa desses casos relacionada ao glaucoma. Estima-se que entre 60% e 80% desses casos poderiam ser prevenidos ou tratados adequadamente. No Brasil, cerca de 2,5 milhões de pessoas podem ser afetadas pela doença, e é preocupante que quase metade delas desconheça sua condição devido à natureza silenciosa e assintomática do glaucoma em estágios iniciais.

A oftalmologista Juliana Zarate, da Kora Saúde, explica que o glaucoma é uma doença que compromete o nervo óptico, responsável por transmitir as informações visuais ao cérebro. “Essa condição resulta em uma perda gradual do campo visual periférico, muitas vezes sem sintomas perceptíveis até estágios avançados da doença. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial e é geralmente obtido por meio de consultas oftalmológicas preventivas”, explica.

A médica ressalta que existem grupos de pacientes que requerem atenção especial, como aqueles com idade acima de 40 anos, alta miopia ou histórico familiar positivo para o glaucoma “É fundamental que toda a população realize consultas oftalmológicas periódicas para garantir a detecção precoce de quaisquer problemas oculares”.

Segundo o oftalmologista Marco Moraes, do Hospital de Olhos Vitória, é comum que os pacientes só descubram essa doença em estágios avançados, assim como aconteceu com o artista. “Muitas pessoas não percebem que há algo errado com sua visão, pois a perda ocorre gradualmente. O que dificulta o tratamento e a prevenção da cegueira”.

O glaucoma é um mal silencioso e reconhecido como a principal causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a OMS. Os sintomas como perda da visão lateral, dor intensa e súbita em um dos olhos, olhos vermelhos e inchados, náuseas e vômitos, apenas se manifestam em estágios avançados.

Essa doença danifica o nervo óptico, responsável por transmitir as informações visuais da retina para o cérebro e pode afetar indivíduos de todas as idades, embora a maioria dos casos ocorra em pessoas com mais de 40 anos.

O médico explica que o principal fator de risco é a pressão intraocular elevada, resultante do acúmulo de líquido dentro do olho. “As razões para esse excesso podem variar, incluindo o uso prolongado de certos medicamentos e a obstrução da drenagem ocular e outras causas, como a diabetes”, afirma.

Além disso, o oftalmologista destaca que alterações no fluxo sanguíneo também podem contribuir para o glaucoma, pois a nutrição do nervo óptico pode ser prejudicada, comprometendo sua função. A doença também pode ser hereditária, com algumas crianças já nascendo com a condição devido a uma má formação ocular que leva à pressão intraocular elevada.

Entenda o tratamento

Os medicamentos são a principal forma de tratamento, visando reduzir ou estabilizar a pressão intraocular. “Quando esse objetivo é alcançado, os danos ao nervo óptico podem ser evitados”, explica Marco Moraes.

Já a cirurgia de glaucoma é recomendada para pacientes em estágios avançados da doença, quando o uso de colírios e outros medicamentos não conseguem controlar o glaucoma de forma eficaz.

Marco Moraes fala sobre o tratamento do glaucoma avançado Crédito: Edson Chagas

"A cirurgia funciona criando uma nova via para o escoamento do líquido dentro do olho, ajudando a reduzir a pressão intraocular" Marco Moraes - Oftalmologista

A prevenção e o tratamento adequado de doenças crônicas, como a diabetes e suas complicações oculares, são também essenciais para evitar ou retardar a progressão do glaucoma.

Mas, uma vez que a visão é perdida, não há como recuperá-la. “Como o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, não existe tratamento capaz de restaurar a visão, pois as células nervosas não se regeneram”, ressalta o especialista.