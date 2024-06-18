Marrone, da dupla com Bruno, passa por cirurgia de urgência em Goiânia

Marrone, da dupla com Bruno, faz cirurgia de urgência Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Marrone, 58, passa por cirurgia de emergência em Goiânia. A dupla de Bruno precisou ser operado nesta segunda-feira (17) após ter sido diagnosticado com glaucoma em estágio avançado.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, no Fofocalizando (SBT) e confirmada pela assessoria do cantor à reportagem. A equipe diz também que a operação ainda não foi finalizada.