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Saúde

Marrone, da dupla com Bruno, passa por cirurgia de urgência em Goiânia

Cantor foi operado após diagnóstico de glaucoma grave nos dois olhos; procedimento correu bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 08:44

Marrone, da dupla com Bruno, passou por procedimentos, incluindo uma rinoplastia
Marrone, da dupla com Bruno, faz cirurgia de urgência Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Marrone, 58, passa por cirurgia de emergência em Goiânia. A dupla de Bruno precisou ser operado nesta segunda-feira (17) após ter sido diagnosticado com glaucoma em estágio avançado.
A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, no Fofocalizando (SBT) e confirmada pela assessoria do cantor à reportagem. A equipe diz também que a operação ainda não foi finalizada.
Marrone realizou seis procedimentos estéticos em março de 2023. Na época, internautas disseram que o cantor ficara "irreconhecível".

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