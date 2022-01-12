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Novela

Atrizes de "Pantanal" testam positivo para Covid-19 e estão afastadas de gravações

Bruna Linzmeyer e Leticia Salles, além de Selma Egrei, estão em isolamento social, diz colunista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:21

A produção da novela "Pantanal" sofre baixas por causa da Covid-19. Três atrizes testaram positivo para coronavírus: Bruna Linzmeyer, Selma Egrei e Leticia Salles.
Bruna Linzmeyer e Leticia Salles, além de Selma Egrei, estão em isolamento social, diz colunista
Bruna Linzmeyer e Leticia Salles, além de Selma Egrei, estão em isolamento social, diz colunista Crédito: Reprodução/Instagram @brunalinzmeyer
As artistas têm sintomas leves e se mantêm em isolamento social. As informações foram divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.
Afastadas das gravações, elas só poderão voltar após a quarentena. Ainda segundo a colunista, Bruna Linzmeyer está em casa, no Rio de Janeiro, e deve ficar por lá por mais uma semana.

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Leticia Salles apresentou o quadro assintomático da doença e já deve voltar a trabalhar no sábado, 15. Selma Egrei está em isolamento em um hotel, também no Rio de Janeiro.
O diretor da novela, Rogério Gomes, teria se afastado também após suspeita de ter contraído a covid-19.

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