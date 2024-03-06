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Após denúncia, Daniel Erthal perde kombi que ganhou para vender bebidas

Ator contou que deixou uma pessoa que estava desabrigada dormindo no veículo enquanto foi gravar um filme; veja o relato
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 15:47

Após denúncia, Daniel Erthal perde kombi que ganhou para vender bebidas
Daniel Erthal ganhou uma kombi para vender bebidas Crédito: Reprodução/Instagram/@erthalera
O ator Daniel Erthal, de 41 anos, contou nas redes sociais que perdeu a kombi que havia ganhado de presente de clientes para trabalhar.
O ator, que ganhou uma kombi após viralizar como vendedor ambulante, disse que o veículo foi apreendido. "Estou filmando um longa-metragem há mais de 10 dias e deixei a minha kombi no mesmo lugar, [estacionada] ali na [rua] Anita Garibaldi. Infelizmente, eu perdi a kombi hoje porque, de fato, não sabia dos débitos que tinha nessa kombi. Tem dívida ativa".
Ele contou que deixou uma pessoa que estava desabrigada dormindo no veículo. "Eu tentei ajudar uma pessoa que estava precisando, em um dia de chuva. Eu estava precisando de uma guarita e resolvi ajudar. Provavelmente ele ficou dormindo lá esses dias todos e isso incomodou pessoas em Copacabana, então fui denunciado".
Daniel se defendeu, mas afirmou que não terá como recuperar o veículo. "É permitido estacionar no lugar, só que a minha kombi estava sem a porta. E, quando fui esmiuçar com o despachante, fiquei sabendo que a kombi tem quase R$ 50 mil de débito de uma mercearia. Felizmente não vou assumir isso. Ficam as histórias, as boas memórias e aprendizados. Foram dois meses e meio muito intensos, mas bola pra frente. Tem coisas boas acontecendo".

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