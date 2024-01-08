Ator Daniel Erthal ganha kombi de cliente após viralizar como vendedor ambulante

Daniel Erthal, ex-protagonista de "Malhação" (TV Globo) que viralizou por vender bebidas nas ruas do Rio de Janeiro, ganhou uma kombi. O ator foi presenteado por um de seus clientes com um veículo automotivo para usar no trabalho. Daniel havia conhecido o freguês recentemente quando foi surpreendido.
"Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele. Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!", disse, em publicação no Instagram.
Daniel correu pelas ruas para comemorar o novo espaço de trabalho. Até então, ele atuava com uma barraca sobre rodas que precisava empurrar manualmente.