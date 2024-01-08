Ator Daniel Erthal ganha kombi de cliente após viralizar como vendedor ambulante

"Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele. Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!", disse, em publicação no Instagram.