A cantora de funk MC Carol subiu ao altar com Cosme Santiago, também conhecido pelo nome de Sam Bolt, ex-ator de filme pornô gay. Ambos estão juntos desde janeiro de 2023.

Funkeira MC Carol se casa com Sam Bolt, ex-ator de filme pornô gay Crédito: Reprodução/Instagram

Pelas redes sociais, a funkeira publicou algumas fotos da cerimônia, que aconteceu ar livre em Itaipu, Região oceânica de Niterói (RJ). Dentre os convidados estavam Tati Quebra Barraco, que inclusive cantou no casamento. O matrimônio teve a benção da atriz Elisa Lucinda, que cantou a música "Seu Balancê", de Zeca Pagodinho.

Desde que assumiu o romance que MC Carol precisa rebater críticas. Em novembro do ano passado, quando ambos resolveram passar férias na Bahia, ela respondeu seguidores que perguntaram quem dos dois pagaria a conta dos hotéis de luxo.