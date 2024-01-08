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Casório

Funkeira MC Carol se casa com Sam Bolt, ex-ator de filme pornô gay

O matrimônio teve a benção da atriz Elisa Lucinda, que cantou a música "Seu Balancê", de Zeca Pagodinho. O casal está junto desde janeiro de 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 12:04

A cantora de funk MC Carol subiu ao altar com Cosme Santiago, também conhecido pelo nome de Sam Bolt, ex-ator de filme pornô gay. Ambos estão juntos desde janeiro de 2023.
Funkeira MC Carol se casa com Sam Bolt, ex-ator de filme pornô gay
Funkeira MC Carol se casa com Sam Bolt, ex-ator de filme pornô gay Crédito: Reprodução/Instagram
Pelas redes sociais, a funkeira publicou algumas fotos da cerimônia, que aconteceu ar livre em Itaipu, Região oceânica de Niterói (RJ). Dentre os convidados estavam Tati Quebra Barraco, que inclusive cantou no casamento. O matrimônio teve a benção da atriz Elisa Lucinda, que cantou a música "Seu Balancê", de Zeca Pagodinho.
Desde que assumiu o romance que MC Carol precisa rebater críticas. Em novembro do ano passado, quando ambos resolveram passar férias na Bahia, ela respondeu seguidores que perguntaram quem dos dois pagaria a conta dos hotéis de luxo.
"Sim, sou eu mesma que estou pagando minhas miniférias na Bahia. Graças a Deus, aos orixás, ao funk, aos fãs e haters, eu não sou uma encostada, uma miserável que precisa de homem até para comprar o absorvente", disse ela, que também afirmou que ganhava "uma média de 100 salários mínimos por mês".

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