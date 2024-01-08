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Deolane Bezerra revela quase ter sido presa em viagem nos Estados Unidos; entenda

Influenciadora, que está em Orlando, relatou caso nas redes sociais neste sábado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 09:02

Stories de Deolane Bezerra
Stories de Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra
Deolane Bezerra revelou que quase foi presa nos Estados Unidos neste sábado, 6. A influenciadora está em Orlando com amigos e o filho Gilliard Bezerra.
Nos stories do Instagram, a advogada explicou que não sabia que era proibido andar nas ruas do país, de madrugada, com bebidas alcoólicas. Ao sair de uma balada, ela descreveu:
"Gente, quase fui presa. Estamos aqui na balada e aqui, nos Estados Unidos, tudo acaba às 2 horas [da manhã]. Dá pra pagar pro DJ tocar mais? Não dá. Tava começando a ficar legal", afirmou.
"Aí, estavamos saíndo eu e o Gi [amigo] com os copos na mão. Gente, aqui nos Estados Unidos não pode beber na rua. Se beber vai preso, vai para a corte", disse, rindo.
"Eu não posso dar uma matéria dessa para o Léo Dias [jornalista brasileiro] amanhã. Imagina, Deolane é presa? Não posso", concluiu.

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